Cserfes viselkedéstől a vicces beszólásig – 2018 bizony Sarolta hercegnő éve volt

Aki figyelemmel követi a brit királyi család mindennapjait, az tudja: épp a közelmúltban árulta el Katalin hercegné egy jótékonysági rendezvényen, hogy mindig arra tanítja a gyerekeit, mennyire fontos az ölelés az életünkben. Ahhoz pedig annyira nem is kell képben lenni a família dolgaival, hogy belássuk, Vilmos herceg felesége nem a levegőbe beszélt, hiszen Györgyöt és Sarolta hercegnőt többször láthattuk már, ahogy egymásba vagy éppen szüleikbe csimpaszkodva ölelkeznek – kétség sem fér hozzá, hogy néhány év múlva hasonló felvételek készülnek majd Lajos hercegről is.

Ennek fényében az nem is olyan nagy csoda, hogy Sarolta újabban állandóan kiakasztja a cukiságmérőt – az viszont már elég meglepő, hogy van a személyiségének egy egész másik oldala is, amelynek köszönhetően ha éppen olyanja van, akkora beszólást nyom le egy templomból kifelé menet, hogy még az apjának is vissza kell fognia magát, hogy ne nevessen rajta hangosan. Egy mindenesetre biztos: a kis hercegnő mindenhogy imádnivaló, és György helyébe lépve lassan a család legnagyobb showmanjévé avanzsál. Ennek apropóján össze is gyűjtöttük az idei legjobb pillanatait.

Ha kell, hisztizik, ha kell, bazsalyog a kameráknak

Amíg György herceg egyre félősebb a kamerák előtt – érezhetően így volt ez Meghan és Harry esküvőjén is –, addig Sarolta lazán veszi ezt az akadályt. Legalábbis idén, mert amikor 2017-ben, alig kétévesen Németországba látogatott a szüleivel, és már nagyon fáradt volt, bizony hisztizett egyet. De nem kell ezen felháborodni, minden gyerek csinálja. Csak a legtöbben az esti tescós bevásárlás közben dobják a földre magukat, Saroltát pedig egy Németországi reptér kifutópályájára húzta fel az anyja.

2018-ban azonban már kevesebb hisztit és több mosolyt, bájos gesztust produkált a hercegnő. Így volt ez akkor is, amikor áprilisban megszületett Vilmos és Katalin harmadik gyermeke, Lajos herceg. A büszke apuka kézenfogva vitte be a kórházba Györgyöt és Saroltát, hogy meglátogassák édesanyjukat és öccsüket. Ám míg György félősen bújt oda apja lábához, addig Sarolta lelkesen integetett a több száz fotósnak, és még a lépcsőről is visszafordult egyet parádézni. Lehet, hogy Meghan Markle közvetlen, de a II. Erzsébetre egyre jobban hasonlító Sarolta viselkedése cuki, barátságos és közben nagyon is nemesi!

II. Erzsébet pletykálkodott róla

De Sarolta nemcsak cuki tud lenni, hanem olykor bizony főnökösködni is szeret. Korábban maga Katalin hercegné mesélt arról, hogy az ifjú hercegnő óhajt irányítani a Kensington Palotában, és gyakran még a saját bátyját, a jövendő királyt is ellenőrizgeti vagy figyelmezteti. Mindezt sokkal árnyaltabban ugyan, de a királynő is elismerte idén januárban, amikor egy nyilvános eseményen több anyukával is beszélgetett. „Sarolta rajta tartja a szemét Györgyön. A fiatalabb gyerekek sokszor jóval magabiztosabbak, mint a testvéreik” – fecsegte el II. Erzsébet, aki szerint dédunokáinak nagyon szórakoztató személyiségük van.

„Ti nem jöttök!”

A hercegnő legnagyobb idei dobására kétségkívül július 9-én, az öccse keresztelője után került sor. Történt ugyanis, hogy amikor Vilmos, Katalin és a három gyermek kilépett a kápolnából, és elindult Károly herceg otthonába, ahol a fotózást és az ebédet tartották, Sarolta kinézett a rájuk várakozó fotósokra, majd odaszólt nekik: „Ti nem jöttök!” – aztán még farkasszemet is nézett velük, hogy biztosan megértsék: ők bizony nem hivatalosak a családi rendezvényre. Lehet, hogy kinézetre II. Erzsébetre hasonlít, de viselkedésben a cserfes hercegnő egyelőre remekül hozza a kissé nyers, de elképesztően vicces Fülöp herceg karakterét. Mivel Vilmos herceg egyszer még király lesz, tartózkodik attól, hogy olyan kijelentést tegyen, amibe beleköthet a sajtó, de lánya beszólása az ő tetszését is elnyerte, mert alig bírta visszafogni a nevetését.

Elkezdte utánozni a dédijét!

Persze előfordul, hogy Saroltánál is eltörik a mécses. Erre is volt példa ebben az évben, mégpedig nyáron, amikor a királynő hivatalos születésnapi ünnepségén az egész família (de most aztán tényleg majdnem mindenki) kivonult az erkélyre integetni. (Ez volt az a pillanat, amikor Meghan nem tudta, hogy pontosan mikor kell meghajolnia az uralkodó előtt, és Harry kezét szorongatva kért tanácsot férjétől – bár ebből a helyzetből még mindig jobban kivágta magát, mint néhány napja egy másikból, amikor nem adta meg a kellő tiszteletet Tonga királynéjának, és pukedli helyett enyhe fejbiccentéssel köszöntötte őt.) II. Erzsébet köszöntésén természetesen ott volt az uralkodó szinte valamennyi dédunokája, köztük György, Sarolta, valamint Savannah és Isla Phillips is. Míg azonban Savannah Phillips azzal volt elfoglalva, hogy kezével betapassza unokatesója, György száját, addig a nagy viháncolásban Sarolta lepottyant arról a sámliszerűségről, amit a gyerekeknek ilyenkor kikészítenek az erkélyre.

Bár nem ütötte meg magát, eltört nála a mécses, és sírva bújt oda édesanyjához. Katalinnak azonban nem kellett sokáig vigasztalnia a gyermekét: a kislány hamar visszatért a többiekhez, és kisvártatva már tátott szájjal leste a légi parádét és a dédnagymamáját ünneplő tömeget. A legnagyobb dobást pedig csak ez utánra tartogatta: egyszer csak kitekintett a mellette álló királynőre, majd lemásolta, hogyan integet az uralkodó, és utánozni kezdte. Ezen Károlytól Vilmosig mindenki nagyon jót nevetett.

Bár még koránt sincs vége a 2018-as évnek, az már most borítékolható, hogy az immár ovis Sarolta idén nemcsak György, hanem a királyi család ügyeletes üdvöskéje, Meghan elől is ellopta a show-t. Ráadásul az is fix, hogy a következőkben csak még vagányabb és beszédesebb lesz – mi a magunk részéről deklaráltan alig várjuk, hogy friss felvételeket láthassunk róla.