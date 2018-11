Először szólalt meg a terhességéről Lilu

A gólyahír nem érte váratlanul Lilut és producer férjét, Árva Lászlót, akivel régóta szerettek volna még egy gyereket, és most teljesült a vágyuk – írja a Bors. Sikeresen kilábaltak a 2015-ös házassági válságukból, azóta újra töretlen a kapcsolatuk, amit az újabb baba is bizonyít.

„Amióta tudom, azóta minden jobb. Tényleg. Szebben süt a nap, kékebb az ég, finomabb a hamburger. (…) Átmosta az agyamat teljesen, és valószínűleg ez így is lesz jó sokáig. (…) Tervezni nem tudsz: vagy sikerül, vagy nem, de azt kell mondanom, hogy rettenetesen szerencsések vagyunk, mert amikor elgondoltam, hogy ezt én nagyon-nagyon szeretném még, akkor nagyon hamar be is köszönt” – nyilatkozta a Fókusz stábjának a babavárásról az épp Floridában időző kismama, aki most a kilencéves kisfiát, Dávidot készíti fel a kistestvér érkezésére.

A kisbaba nemét még a szülők sem tudják.

Mint arról az NLCafé is beszámolt, Lilu az örömhírt a közösségi oldalán osztotta meg hétfőn.