Dancs Annamari Kiskeróról: „Utólag belátom, naiv voltam”

Dancs Annamari és Kerényi Miklós Máté válása még nem zárult le, a színésznő mégis teljes erejével azon van, hogy túllépjen a múltbéli eseményeken. Éli az életét, neveli a kisfiát, és nagyon boldog az új párkapcsolatában. Mégis kikötötte, hogy nem szeretne egy színpadon szerepelni az exével, és csakis a gyerekük miatt hajlandó beszélni vele.

„Nagy csapásként éltem meg, hogy a férjem egy év házasság után továbbállt, és másképp tervezte az életét – beszélt őszintén érzéseiről az énekesnő. – Az én szüleim 42 éve együtt vannak, és nekem az volt a példa, hogy ki kell tartani egymás mellett. Utólag belátom, hogy naiv voltam. Ő pedig alkalmatlan erre. El kellett fogadnom a döntését. Nem én vagyok az első nő, aki ilyen helyzetbe került, de a kisfiam miatt is össze kellett szednem magam. A legnehezebb hónapokat egyedül kellett végigcsinálnom”– mondta Dancs Annamari a Kiskegyednek, majd azt is elárulta, hogy most hányadán állnak Kerényivel.

„Mi már nem dolgozunk együtt, ez részemről és a színház részéről is tudatos döntés volt. Csak abban az esetben játszunk együtt, ha lebetegszik a váltónk, és helyettesíteni kell. Ezenkívül semmilyen más kapcsolat nincs köztünk. A válás még folyamatban van, sajnos még nem zárult le, pedig én már nagyon szeretnék pontot tenni a végére, és békében élni az életemet” – mesélte a színésznő.