I love trash – Lehet tagadni, de a Való Világ tud szórakoztató lenni

Tisztázzunk valamit. Az, hogy valaki megnézi, hogyan nyűgözi le a plüss melegítős, műhajas Micit a minden beszélgetést öt-nyolc szóval letudó Krisztián, még nem azt jelenti, hogy az illető nem jár színházba, nem olvas könyveket, vagy nem nézi meg a Narcos legújabb évadát is. Egyszerűen a trash műfajnak is megvan a maga szerepe, és ha az ember kedveli, akkor igazi csemegéket találhat benne. Persze ehhez kell a jó casting. Ha igazán őszinte akarok lenni, és a szívemre teszem a kezet, akkor nekem is be kell vallanom, hogy a most kilencedik szezonjával támadó Való Világban például az Attila–Kinga–Péter évad után rohamtempóban zuhanni kezdett a színvonal. Mindenesetre én nézni fogom ezt a szériát is, úgyhogy most elmondom, milyennek lenne jó látni. Mert hát mitől szögez a képernyő elé egy valósághow?

Ármány és szerelem a manipulátortól

Például attól, hogy van benne egy manipulátor. Ha pedig szerencsénk van, akkor ennek a figurának egy leheletnyivel több intelligencia is jutott, mint a nagy valóságshow-átlagnak. Pontosan annyi, hogy ne csak irányítani legyen képes a lakótársait, hanem átlátni is egy-egy helyzetet, és abból kihozni a legtöbbet. Az utolsó ilyen játékos a Való Világban Attila volt az ötödik szériában, aki Kingucival úgy nyomta le az Ármány és szerelem 323 részét hónapokon keresztül, hogy a mai napig talány, manipulált-e egyáltalán, vagy tényleg érzett valamit a hideg székelykáposztát is betunkoló Kinga iránt.

És hogy mi van a manipulátorokon túl? Nos, rajtuk kívül a valóságshow-k – amely műfajból jelenleg csak a Való Világ áll a rendelkezésünkre – már csak azért is érdekesek, mert olyanok, mintha kapnánk egy állatkertet tele emberekkel. Egészen pontosan olyanokkal, akikkel alapból nem valószínű, hogy van közös témánk, vagy kapcsolódási pont az életünkben. Én például biztosan nem mennék el megnézni a Diótörőt VV Dyával, de ettől még röhögőgörcsöt kaptam, amikor ez a letört körmű, ittas lány azt próbálta meg bizonygatni, hogy 15 percig is képes kibírni káromkodás nélkül.

Home made Esmeralda

Aztán ott vannak az esetlen, összezártság okozta, gyakran végtelenül irracionális villaszerelmek. Persze a korábban emlegetett Mici–Krisztián páros esetében már szerelemből is kevesebbet kaptunk az arcunkba, a helyére pedig több extrém szexualitás került. Pedig milyen emlékezetes jelenet volt az első szériában, amikor a bociszemű Majka megpróbálta elmagyarázni az akkori párjának, hogy a hozzá beküldött pornószínésznő nem is csinált semmit.

Vagy ott volt az ötödik évad home made Esmeralda-verziója, amikor Dia (vagy Dya?) beleszerelmesedett a házas Fecóba, ám a készítőknek más terveik voltak, és villaszerelem helyett beküldték Fecónak a nejét, hogy újra elvegye feleségül. Ez már olyan csemege volt a trashre éhes szervezetemnek, mint edzés után a szénhidrátbomba.

Valami eltűnt a VV-ből, amit vissza kellene hozni

A Való Világ balhéi pont olyanok, mint azok, amiket a való életben nem sikerül csak úgy fél füllel elkapnunk a folyosón, amíg a lifttől eljutunk az otthonunkig. Csakhogy itt a szigetelés nem fogja fel a hangot, így premier plánban nézhetjük, ahogy Zsuzsi ledobálja Oli fejét naranccsal, ahogyan azt is, hogy egy egykori katonát legyűrt a lábáról a pánikroham, és feladta a játékot. Valóságshow-t nézni olyan, mint belesni az előttünk álló kosarába a kasszánál. Néha megkívánjuk tőle a csokis jégkrémet, elszörnyedünk, hogy mennyi tepertőt vett, vagy helyeslően bólogatunk a biocuccokra.

Csak épp újabban akad egy-két szépséghiba is a dologban. Egyrészt a valóságshow-kban egyre erősebb az alpáriság, az elmúlt két-három évadban már ez volt jellemző a jelentkezők felére. Másrészt a casting egysíkú és sivár lett: eltűntek a manipulatív karakterek, az okoskodók, a stréberek, a jó nők, sőt még a tuják is. Vannak a kigyúrt fiúk és a póthajú lányok, ebben ki is merül a szereplőválogatás. Ezen kellene változtatni, visszatérni a gyökerekhez, hogy ismét élvezet legyen este tíz és tizenegy között bekapcsolni a tévét, ha a gyerek elaludt – az első új villalakók pedig már meg is vannak, lássuk tehát, kik fordíthatnak a szélirányon, és mekkora az esély rá, hogy meg is teszik.

Akik idén VV-re cserélték a vezetéknevüket

Nos, a tegnap este egészen megnyugtatóan alakult ebből a szempontból, vagyis a VV castingján a jelek szerint hozzám hasonlóan gondolkodtak, és azt mondták: kellenek azért olyanok is, akiknek az IQ-szintje nem (mindig) a negatív tartományban mozog. Igaz, az adás elején erre egyetlen forintot sem tettem volna még – sőt ha a szívemre teszem a kezem, akkor még a közepe felé se nagyon, mert az például egyáltalán nem volt biztató, amikor VV Reni nem tudta kinyitni a postaládát. A beköltözőshow viszont közben javában zajlott, és szerencsére nem egyedül kellett megküzdenie a feladattal: akkor már hatan voltak a villában, és végül akadt egy fő a csapatban, aki tudta, mit kell tenni.

VV Krisztián (akit, hogy ne keverjük a Már Ismert VV Krisztiánnal, nevezzünk innentől VV9 Krisztiánnak) feltörte a kódot:

Ott volt egyébként ekkor már VV Zsuzsu is, de ő valahogy nem boldogult a feladattal – pedig mint a beköltözésnél elmondta a mögötte álló OKJ-s gyorséttermi tanfolyam (?!?!) kapcsán, az a fontos, hogy mi van az ember fejében. Mivel még nem rögzült, ki kicsoda, gyorsan meg is mutatom Zsuzsut. Róla azt kell tudni, hogy szereti a hosszú körmöket, modellkarriert tervez, és szándékosan balhézott már a válogatón is, hogy biztosan bekerüljön a villalakók közé.

Zsuzsu amúgy az első pillanatban nagyon jóban lett a stúdióban VV Cintikével, aki szerint ugyan minden férfi egy szemétláda, de azért nem térne ki az útjukból. Ő „a külső megfog, a belső megtart” mottónak él – szerintem Coelho vagy Oravecz Nóra valamelyik könyvét már tutira olvasta. A 28 éves lány saját bevallása szerint egyébként nem nőtt még fel, és ebben az anyja is egyetért vele. Csupán megérzés, de ő az, aki valószínűleg kevesebbet mutat meg abból, milyen is valójában, és mennyi esze van. Aztán persze lehet az is, hogy csak NAGYON szerettem volna látni benne valami kis pluszt.

A Való Világ 9 első beköltözője a már emlegetett postaládás lány, VV Reni. Nála már az zavaró volt, hogy nem tudta eldönteni, egyedül érkezett-e, vagy sokan kísérték (amúgy sokan kísérték, amit onnan tudunk,hogy hangosan szurkoltak neki), amikor pedig közölte, hogy „A testemből élek, de nem úgy, ahogy gondoljátok”, már tudtam, hogy de, úgy, ahogy gondolom. Mint végül kiderült, Reni rúdtáncos, amivel a világos semmi baj sincs, a bemutatkozó kisfilmje pedig maga a tömény Való Világ:

Ja, és kínaiul is tud. Vagy ahogy manapság mondják, kínaiul tud, SE!

A lányok között aztán még ott van VV Adri is, akinek igazán hálásak lehetünk, hogy nem az X-Faktorban próbálkozott.

De ne csak a csajokról beszéljünk, hiszen olyan csődörök is beköltöztek idén, akiknek szent meggyőződésük, hogy ellenállhatatlanok. Például ott van Krisztofer, vagy Christopher, akiről az nem derül ki, hogyan írja a nevét, hiszen VV Csokiként parádézik majd a villában. De a névkérdésbe amúgy sem érdemes jobban belezavarodni nála, hiszen a chippendale a bemutatkozó filmjében maga is két dolgot érzett igazán fontosnak: olaszországi életét, ahonnan a temperamentumot is magával hozta a villába, valamint afrikai édesapjától örökölt, khm… testi adottságát. Na jó, a jelenleg olasztolmácsként dolgozó Csokinak van még egy fontos az életében, sőt igazából ez a legfontosabb: a haja. Emberünk heti kétszer jár rendberakatni – nem tudom, mondták-e neki, de a villába nem költözik fodrász.

Egyébként, bár az „önazonos” szó még nem hangzott el, és mindenkinek tágnak tűnik a komfortzónája is, Csoki kimondatlanul is ebbe az irányba kampányol, vagyis olyat nem tesz, amit nem tud betartani. Idézzük:

„Szavazzatok rám, mert néger vagyok. Nem tudom, mi lesz a villában, de egyet ígérhetek: ott is néger leszek.”

VV Csokihoz hasonlóan a korábban már említett VV9 Krisztián is hamar megszabadult a ruhájától, miután a villa falain belülre került. A fiú emellett már előre leszögezte: keresi a konfliktusokat, a mottójáért pedig külön is érdemes megnézni a videót. Gondolom, nem lövöm le a poént azzal, ha elárulom, hogy minden nőt maga alá akar gyűrni, mert hát melyik villalakó férfi nem?

Pontosabban, most, hogy ezt leírtam, rájöttem, hogy máris tudok egyet. A magyar Ken baba VV Greg néven költözött be, és pánszexuálisnak mondja magát, vagyis az emberek lelkébe szokott beleszerelmesedni, nem pedig a testükbe – egyébként pedig már négy éve egy férfival él, aki sok erőt ad neki. Na most, VV Greg érdekes figura, mivel kiderült, hogy szakápolóként dolgozik, és amikor elfelejti, hogy ő a Ken baba, nyilvánvalóvá válik, hogy van esze, és valószínűleg ő lát át a legkönnyebben a többiek (pszeudo)taktikáján.

Ők heten tehát a kezdőcsapat, a tapasztalat szerint köztük van a győztes is, aki természetesen férfi, de ki tudja? Talán idén még az is megtörténhet, hogy egy lány marad állva, és nem az első körös beköltözők között lesz a VV9 nyertese. De ha ez nem is jön össze, egy fordulatosabb, szórakoztatóbb széria azért remélhetőleg tényleg kinéz nekünk végre.