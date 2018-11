Hivatalos: tényleg újra turnézik a Spice Girls, de Victoria Beckham nélkül

Bár már egy ideje pletykáltak róla, mostantól hivatalos, hogy 2019-ben tényleg újra összeáll a Spice Girls egy turné erejéig. A hírt Mel B erősítette meg a Loose Women című műsorban – írja a Daily Mail.

– idézi az énekesnőt a lap. Mel B azt is elárulta, hogy a dolgok jelenlegi állása szerint egyedül Victoria Beckham – vagyis Posh Spice – nem lesz ott a turnén:

Csak négyen vagyunk, de még lehet, hogy ő is csatlakozni fog. Én legalábbis reménykedem benne. Nagy kár lenne, ha nem így történne. Azt nem tudom, miért mondott nemet.

Időközben azonban sajnos Victoria Beckham hivatalosan is bejelentette, hogy nem vesz részt a turnén. Beckham az Instagram-oldalán osztott meg egy fényképet a lányokról, a kép alá pedig azt írta:

Ma nagy napja van a lányoknak, most jelentették be ugyanis az első turnéjukat az utolsó, 2012-es fellépésünk óta. Ezúttal nem csatlakozom hozzájuk a színpadon, de ettől még a Spice Girls nagyon fontos része volt az életemnek. Nagyon sok szeretettel gondolok rájuk, és nagyon jó szórakozást kívánok nekik a jövő évi turnéhoz. Biztos vagyok benne, hogy csodálatos koncerteket adnak majd, és a rajongók is nagyon jól érzik majd magukat!