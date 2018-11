Durván támadják Pordán Petrát

Tizenhárom éve csendül fel a hangja az éterben Pordán Petrának, aki elképesztő ajándéknak tartja a sorstól, hogy mindig is élő műsort vezethetett. „Több mint tíz éve rádiózom. Igaz, viszonylag későn, 23 éves koromban döntöttem el, hogy ez lesz az utam, de nagyon szerencsés vagyok, hogy azóta rengeteg élő műsort vezethettem” – árulta el a műsorvezető, akit számtalan rajongó követ közösségi oldalain. „Nemcsak a karrierem alakulásában, de abban is szerencsésnek érzem magam, hogy inkább az emberek szeretetéből jutott nekem több, mint a negatív kommentekből, reakciókból. Éppen ezért lepett meg a múltkor az egyik hallgatói reakció” – árulta el Pordán Petra, akire egy éles hangvételű üzenetben támadt rá az egyik hallgató.

„Az egyik téma kapcsán én is kifejtettem a véleményem, ami az egyik hallgatónak nem tetszett, és ezt meg is írta nekem. Tudom, hogy őszinte típus vagyok, kimondom azt, amit gondolok, és a többség ezért is kedvel. Ritka eset, hogy emiatt, az őszinteségemért támadjanak, de Pordán Petra mindig is ilyen típus volt. Őszinte voltam és maradok is” – fejtette ki a a ma 20:00-tól hallható Sláger Témában a műsorvezető, aki úgy érzi, karrierje szempontjából most tart a csúcson. „Nem tervezek előre, azzal, hogy minden hétköznap élőben vezetem a Sláger Reggelt Abaházi Csabával, Bárdosi Sándorral és Növényi Norberttel, mellette pedig a Sláger TV-ben is dolgozom műsorvezetőként, teljes a karrierem. Szeretem ezt a csapatot, a kollégáimat, szeretek velük lenni, nekem ez a csúcs” – mondta Pordán Petra.