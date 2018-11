Jól kikezdték a kommentelők Liptai Claudiát

Tegnap hatalmas felháborodást keltett a Freddie-dal a Sztárban sztárban, azonban nem ez az egyetlen téma, amelyről ma is sokan beszélnek. Liptai Claudia a műsor kezdete óta előnyben részesíti Gesztesi Károlyt, amit a tegnapi adásban a – nézők szerint – nem kellett volna, hiszen a színésznek Mező Misit kellett színpadra vinnie, ami nem úgy sikerült, ahogy az elvárható lett volna. Clau azonban így is 10 pontot adott, majd a műsor vége felé a közösségi oldalára is posztolt egy közös képet, amelyen a nézők segítségét kérte.

Bár a műsorvezető rajongói inkább az ő párját fogták, a Sztárban Sztár Facebook-oldalán népharag zúdult Liptai Claudiára.

,,Claudia hova fényezi??? Attól, hogy mit végzett, milyen hangszereken játszik, neki ez nem megy. Igaza van Stohlnak, van rajta egy ruha egy paróka, de semmi egyéb” – írta az egyik kommentelő, akivel sokan egyetértettek. Persze akadt olyan is, aki megvédte az egykori házaspárt.

,,Liptai Claudia és Gesztesi Károly a jó példája annak, hogy ha a szerelem és a közös élet nem is működik, tisztelni, és emberileg szeretni egymást igenis lehet. Na, ez a 10 pont. Példaértékű!” – írta egy másik véleményen lévő rajongó.