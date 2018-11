Pintér Tibor nagyot ment, joggal izgult

Már eddig is kalapot lehetett emelni Pintér Tibor előtt, aki töményen kapja a megjegyzéseket hol erős kritika, hol vicc formájában. A legbátrabb párosban már szóvá is tette Tenya azt, ahogyan ekézték a többiek, főleg Németh Kristóf, de nem ő volt az egyetlen, aki sokszor leszólta a színészt. Majka sem kíméli, ez már a Sztárban sztár első adásában is kiderült, most viszont ez mit sem számított, a rapper is elismerte: ami jó, az jó.

„Ez fantasztikus volt. Nem vagyok hajlandó úgy emlékezni Orbán Józsira, hogy szomorúak vagyunk. (…) Orbán Józsi egy életvidám csávó volt, az élet császára. Az, hogy nem lettél pojáca, azt nagyon-nagyon megköszönöm. A fiatalkorom rajzfilmjeit meg egyáltalán a meséket is visszahoztad. (…) Rettegek, hogy erre most maximális pontot kell adjak, de eddig magasan ez a legjobb produkció volt ma este. Az egészre rá lehet húzni, hogy ez tízpontos.”

A Sztárban sztár másik három zsűritagja is csak dicsérni tudta a 100 folk Celsius előadást, és külön kihangsúlyozták, mennyire köszönik, amiért Pintér ilyen alázatosan oldotta meg a feladatot. A színész később, az adás szünetében elmondta, hogy jó barátja volt Orbán Józsi, és ezért különösen izgult, hogyan tud emléket állítani neki.

„Tudtam, hogy ez nagyon vékony jég. Vagy megoldom ezt a dolgot, és szép emléket állítunk neki, vagy elsülhetett volna nagyon rosszul is. De hadd emeljem ki a sminkeseket, akik olyan munkát végeztek, hogy amikor belenéztem a tükörbe, azt mondtam, úristen! Ami miatt nagyon boldog vagyok, hogy nagyon köszönöm a lehetőséget, amiért ilyet kaptam, mert ezzel a dallal sikerült odatennem egy kicsit a lelkemet.”

Tenya azt is elmondta, hogy örül, amiért megmutathatta magát, de azért ez benne is régi emlékeket hozott fel. Például azt, amikor otthon volt, az édesapját, de ugyanannyira a pályája eleje is felszínre tört, újra átélhette, hogy nem kell mindig a lovasszínházas, nagy hangú Pintér Tibor, mert más eszközei is vannak.

Itt visszanézheted, mivel nyűgözte le a Sztárban sztár zsűrijét Pintér Tibor: