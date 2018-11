Galambos Lajos felesége jó formában van

Galambos Lajos feleségét azzal vádolják, hogy 35 millió forint kárt okozott a közműszolgáltatóknak. A mulatós zenész ezen kiakadt, és nemrég reagált a vádakra. Lajcsi áramlopási ügye bejárta a sajtót, többször is beszélt róla, hogy a családját talán még rosszabbul érintették a börtönben eltöltött hónapok, mint őt. A felesége, Boglárka bele is betegedett, sokáig rossz állapotban volt, most azonban úgy látszik, túl van a történteken, ismét kivirult.

Galambos Bogi és az édesanyja egy vendéglátóhelyen jártak, ahol Boglárka képeket készített, amit a lánya lekapott. Galambos Lajos felesége nagyon jó formában van, ebben mind egyetérthetünk.