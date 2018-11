Jól beleállt a TV2 ebbe a Sztárban sztár-ügybe

Több oldalról is meg lehet közelíteni azt, ami tegnap a TV2 műsorában történt. A Sztárban sztár színpadán Freddie által előadott dal, a Runaway Train finoman szólva is mélyre ment a zsűrinek, és mindenki egyesével hangot is adott ennek. De kezdjük az elején.

Freddie sem tudta hirtelen, hova tegye az ötletet

Freddie az eltűnt gyerekek himnuszának nevezte a számot, amelyhez a felkészülési időszakban Sütő Enikő azt találta ki: ne a külföldi, hanem magyar eltűnt gyerekek fotóival állítsák színpadra a dalt. Ehhez a TV2 szerkesztőinek segítségét kérte, és végül megkapta a rendőrség engedélyét is.

„Igencsak szakít a hagyományokkal, hiszen ez a műsor arról szól, hogy szórakoztassuk és megnevettessük a közönséget. [De] aztán rögtön arra gondoltam, hogy hova férjen be, ha nem egy olyan műsorba, amely az egyik legnézettebb ma Magyarországon. A feladat így igencsak nemesedik” – magyarázta Freddie a Sztárban sztár-előadás előtt. Mondhatni, ráérzett arra, mi vár rá.

Nehéz volt megszólalni a Runaway Train után

A produkció után az énekes elmondta, büszke arra, hogy neki jutott a feladat, de szerinte mindenki, aki a stúdióban ül, kiáll az ügy mellett, csak övé lett a megtiszteltetés. Végül Stohl András kezdett bele az elemzésbe a zsűriből, aki el is mondta: nehéz megszólalni, főleg, mert ilyen megoldást választottak ehhez a dalhoz. Elcsukló hangon ismerte be, hogy annak idején is inkább elkapcsolta ezt a számot, ha a rádióban meghallotta, de ha csak egy gyerek is megkerül ennek köszönhetően, akkor ez a produkció már megérte. Freddie hangjára egy fél mondattal tért ki, miszerint jól hozta az eredeti előadót.

„Tök jó volt. Nem tudok mit mondani” – kezdte Liptai Claudia, és azt hittük, itt meg is áll, de végül nem így történt.

„Ez az, amit semelyik szülő nem akar átélni. Énszerintem ez egy szórakoztató műsor, nagyon soknak találom ezt, és ezt ki is merem mondani. 45 éves vagyok, voltam már annyit a tévében, hogy ezt iszonyatos túlzásnak találom, hogy valakinek a produkciója alatt ezt csináljuk. [De] nagyon fontos, rettentően fontos dolog. Sosem akarom, hogy a gyerekeim… és egyébként bárkinek a gyereke lehet, ehhez nem kell mélyszegénységből gyere, nem kell, hogy olyan dolgokat élj át, ami rossz… De hogy eltűnjön a gyerekem bármiért, egy veszekedés miatt, ezt nem akarom. Én azt gondolom, valóban, [ahogy] az András elmondta, tökéletesen megoldottad, Freddie, talán a legjobb volt a produkcióid közül, ez a lírai dolog nagyon [neked] való, nagyon [jól] áll neked.”

Majka, Liptai Claudia, Stohl András és Papp Szabi – mindenki döbbent volt a Sztárban sztár zsűrijében

Majka rögtön át is vette a szót azzal, hogy itt ez most nem egy dal volt, hanem egy ügy, és nem lehet semmit mondani a dalról úgy, hogy az ne érintené az ügyet.

„Ha a dalról mondasz valami rosszat, az ügyről mondasz valami rosszat, és ez lehetetlen. És ezt senki sem akarja. Ahogy a Claudia is elmondta, meg az Andris is, ez egy olyan ügy, hogy akinek van gyereke, az tudja. Kinyitom az internetet, és mindenhol ezt látom, hogy lőnek, omlik, eltűnt, megölte, feldarabolta… Én ebbe a házibuliba szórakozni jöttem, jól akarom érezni magam, és amikor meghallottam ezt a dalt, már akkor világgá akartam menni. Gyakorlatilag ennyit erről.”

Tilla igyekezett menteni a helyzetet, modván: végül is ez egy produkció, azt kell értékelni, de Caludia rögtön feltette a kérdést: hogyan is hasonlíthatnák ezt össze a tollseprűs Sári Évivel. Papp Szabi pedig hozzátette, ezzel a hangulattal búcsúzni egy házibuliban nem elegáns.

„Ez egy elég övön aluli cucc, engem azért hívtak ebbe a műsorba, mert hülye vagyok. Amúgy [viszont] családapa vagyok, és ez így nagyon nehéz…”

Szabi szerint az ügyet komolyan kell venni, de most nem találta ennek a helyét ő sem.

A nézők a zsűritagok véleményét hallva szívtelennek titulálták őket: a Sztárban sztár Facebook-oldalán sokan kiakadtak azon, ahogyan Majka, Liptai Claudia és a többiek megnyilvánultak, és az adás után is látszott, hogy Freddie elnyerte a közönség szimpátiáját, hiszen gyakorlatilag rögtön az első helyre került. Végül az énekes is elmondta erről a véleményét.

Freddie ugyanazt érezte, mint a Sztárban sztár zsűrije

„Bárhogyan is alakul ez az este, az nem az én érdemem. Én kaptam egy feladatot, és [már] otthon éreztem, hogy ez nem biztos, hogy annyira hálás. Nyilván elég kellemetlenül érzem magam most, mert alapvetően ez nem nekem szól, hanem az ügynek, de bármennyire fájdalmas ez, valahol én büszke vagyok arra, hogy a médiát nem arra használjuk, amire nagy általánosságban, hanem egy nagyon komoly ügyet szolgál[unk vele]. Amit Andris is mondott a legelején: ha egyetlen gyermek is előkerül emiatt, akkor megérte. Tudom, hogy ez borzasztóan felkavaró volt, nem élveztem én sem a kamerapróbálat, ahol nekem is végig kellett néznem. Még egyszer mondom, hogy feladatot teljesítettem a legjobb tudásom szerint, és borzasztóan nehéz volt ennek tudatában énekelni. Ugyanígy megszenvedte volna ezt az egészet mindenki más is, ha ugyanezt a feladatot kapja. […] A szavazatok nagy része magát az ügyet szolgálta.”

Sokat ehhez már mi sem tudunk hozzátenni, de egyvalami azért mégis eszünkbe jut: talán ha közös előadásban hangzik el a dal, és se zsűri, se szavazás, akkor a teher is kisebb lett volna az énekesen, és Liptaiékat sem hozzák kellemetlen helyzetbe azzal, hogy bármivel is összehasonlítsák vagy pontozzák a produkciót. Akkor valóban az eltűnt gyerekek ügye kapna figyelmet, nem pedig az a felesleges balhé, ami körülötte generálódott.

Itt visszanézheted Freddie a produkcióját és a Sztárban sztár-zsűri értékelését: