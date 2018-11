„Minden elismerésem a Gáspár Győzőé, de ki az a ByeAlex?” – kínos és vicces X-Faktor jelenetek

Egészen biztosan Gáspár Laci volt az, aki berúgta az idei X-Faktor válogatót, amibe minden előzetes szkepticizmus ellenére sikerült új színt vinniük a mentoroknak. Így nem csak azért néztük a válogatót, hogy mennyi tehetséges vagy inkább tehetségtelen ember próbálkozik, és nem is igazán rájuk emlékezünk első körben, hanem arra, amit a mentorok ehhez hozzátettek.

Gáspár Laci biztatása ma már legenda

Felbiztattam a sereget, hogy győzni fog!

De te egy másik faluba mentél be, és igáztad le őket. Ott nem is volt hadsereg!

Laci! Te Miki egeret küldted a csatába mint hadvezér!

Gáspár Lacinak idén bőven volt problémája a tehetség felismerésével. Több olyan embert is felbátorított a produkciója előtte, akinek az énekhangja még a zugkábeltévék filléres mulatós műsoraiba is kevés lenne. Mentségére szóljon, hogy látatlanban biztatott, hogy ezzel lendületet adjon.

De nem Gáspár Laci az első hadvezér, aki rosszul mérte fel a serege erejét, vagy eltaktikázta magát.

Vigasztalásul említenénk meg neki annak a farkaséhes, lakoma után kutató tonhalnak az esetét, aki hal helyett egy sirályt kapott be, majd köpte vissza a vízbe azonnal, ahogy felismerte a hibát.

A híressé vált Kapa-fesztivál

„Mekkora nagy hülyék lehettek ott a kapa fesztiválon” – véleményezte ByeAlex a sokat emlegetett Kapa-fesztivál közönségét, akik nem sokra tartották az idei X-Faktor első fellépését adó egyik versenyzőjét. Azért lehet többet is tudni erről a kevésbé hétköznapi rendezvényről, például azt, hogy „falusi bája van a Kapa-fesztiválnak”, valamint azt is, hogy 2017-ben „negyvenen szálltak ringbe a formás szalmabálák által keretezett ügyességi és persze gyorsasági akadálypályán”.

Az X-Faktoron indulók indíttatása sem hétköznapi

„Az éneklésem úgy kezdődött, hogy láttam a tévében az Esmeraldát” – ecsetelte a lány, akivel Erzsike, az énektanár hitette el, hogy tehetséges, és mehet az X-Faktorba. Az Esmeralda főcímdalát egyébként, Javier Rodriguez nevű művész adta elő. Hogy a dal szövegét, mennyire ismerik a nézők, akiknek a többsége ezt a csengőhangot állította be a 3310-es Nokiáján, azt nem tudjuk. Szóval, íme néhány sor, a szappanopera főcímdalából magyarul.

Esmeralda a mező virága!

Szíved fényével látsz engem!

A szerelmed tiszta, mint a nap

A szemed tele van szeretettel!

Szemléletes hasonlatok az X-Faktorban

„Nagyon messze állsz az énekléstől. Egy láncfűrész is közelebb áll” – nyugtázta ByeAlex és Pukás Peti az egyik versenyző teljesítményét. És azokon a perverzeken kívül, akik még vasárnap reggel 7-kor is a láncfűrész hangját hiányolják, mégis ki ne értené a hasonlatot? A kiejtett, önjelölt énekesnőnek is van egy javaslatunk! Amennyiben továbbra sem ért egyet a mentorok véleményével, lepje meg őket ezzel a lantfarkú madárral, Ausztráliában él ugyan, de tökéletes utánozza a láncfűrészt. Hibátlan visszavágás lehet a mentoroknak!

„Na, ki a legnagyobb rapper a házba?!” Az újpesti rappernek és mindenkinek tartanánk egy gyorstalpalót, beleértve magunkat is, ha egy-egy cikkben ilyen hibát ejtünk. Szóval, a „legnagyobb rapper” nem a házba van, hanem a házban. A hová kérdésre felelő -ba, -be és a hol kérdésre felelő -ban, -ben helyhatározóragokat használunk.

Például:

Hol van a legnagyobb rapper? A házban!

Hová megy a legnagyobb rapper? A házba.

Gáspár Győző az X-Faktorban

„Minden elismerésem a Gáspár Győzőé, de ki az a ByeAlex?” – keverte magát egyre nagyobb slamasztikába Miriam, aki már amerikai lemezzel is büszkélkedhet. Leginkább csak azzal, mert az itthoni x-faktoros szereplése nem sikerült valami fényesen. Segítségül rendet teszünk a fejekben. Gáspár Győző nem az X-Faktor mentora, bár tény, hogy az egykori Győzike Show ura novemberben visszatér az RTL-hez, hiszen a Való Világ kísérőműsorát fogja vezetni. Unokatestvére, az énekes Gáspár Laci azonban valóban az X-Faktor mentora, immár harmadik éve.

Nézd Gáspár Laci arckifejezését, amikor legáspárgyőzőzik:

ByeAlex került a legtöbbször bajba a véleményéért

„Csabikám, becsüld meg a szomszédodat, mert én rád rúgnám az ajtót ezért!” PopCsabi produkciója után sem köntörfalazott ByeAlex. Szeretnénk azért lebeszélni arról mindenkit, hogy a szomszéd ajtaját rugdossa, mert hamar megérkeznek majd a kékek. Ha azonban pusztán feszültséglevezetés gyanánt szeretne valaki lábat emelgetni, akkor ajánlanánk Gáspár Laci kedvencének, vagyis Jean-Claude Van Damme-nak a helikopterrúgását, amelyben 360 fokot tesz meg a levegőben az ember.

„Ez nem volt trap???” A „trapes” fiú is egy olyan versenyzője volt az idei felhozatalnak, aki képtelen volt elengedni a saját produkciójára adott kritikát. Annak ellenére, hogy ő ment oda. Mivel azóta is egy ország kérdezi, hogy mi az a trap, íme egy gyorstalpaló! A trap műfaj az Egyesült Államok déli területéről származik, legnagyobb térhódítása 2012-re tehető, azonban már 2003-tól fellelhető volt mint „gettóműfaj”. Stílusban a crunk áll hozzá a legközelebb.

Nyitókép: Facebook