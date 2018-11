Való Világ 9: mutatjuk, ki lesz az első hét beköltöző

Az után, hogy a hét elején egy rövid filmecske erejéig megmutattuk, milyen luxusban laknak majd a Való Világ Powered by Big Brother kilencedik szériájának beköltözői, most kiderült az is, ki lesz az a hét szerencsés, aki már most vasárnap birtokba is veheti a villát.

A leendő villalakókról kivétel nélkül elmondható, hogy színes, megosztó emberek, akik egyáltalán nem félnek a konfliktusoktól, és attól sem, hogy véleményüket köntörfalazás nélkül megmondják bárkinek. A többségüket a 36 milliós főnyeremény vonzotta a Való Világ 9 játékába, de olyan is akad, aki a villát ugródeszkának használná a későbbi karrierjéhez.