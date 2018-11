Kiderült, hogyan tudott lefogyni Tóth Vera

Azt már korábban is tudtuk Tóth Veráról, hogy a rendszeres mozgásnak, az egészséges táplálkozásnak és egy gyomorszűkítő műtétnek köszönhetően fogyott majd’ 50 kilót. Most azonban a Spektrum Home Tesztbeszéd című műsorából – melyből a Blikk idéz – az is kiderült, hogy az énekesnőnek volt még egy segítsége: egy pszichológus.

„A fogyásom egy nagy folyamatnak a része volt. Korábban készítettem pszichológiai teszteket. Le kellett rajzolni egy fát egy A4-es lapra. A pszichológus ez alapján kijelentette, hogy nincs rendben az egóm. Rájöttem, hogy a legfontosabb, hogy tudnom kell ezt kezelni, főleg azért, mert a fizikai változások nem járnak együtt a lelki változásokkal” – mondta Vera.

Az énekesnő úgy érzi, mára sikerült továbblépnie, képes a jelenben gondolkozni, tudja kezelni az egóját, komoly belső folyamaton ment át.