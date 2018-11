Pintér Tibor Fridiről: „Előbb-utóbb lehet, hogy elválnak útjaink”

Pintér Tibor minden eddiginél őszintébben mesélt arról a Sztárban Sztár próbáinak szünetében, mi a helyzet azzal, hogy sokan úgy gondolják, kapuzárási pánikban szenved. Sőt az is kiderül, vajon hosszútávra tervezi-e kapcsolatát szerelmével, Fridivel.

Arra a kérdésre, hogy “Tényleg szereti-e a barátnőjét, és ebből még lehet esküvő is?” a következőket válaszolta a TV2 kamerája előtt: „Ez kemény kérdés. Én azt gondolom, hogy ahhoz nagyon sok mindennek kéne történnie, hogy én Fridit elvegyem feleségül. Nekem már két feleségem volt, és két gyermekem van. És nagyon-nagyon át fogom gondolni, hogy kivel osszam meg újból ezt a csodálatos érzést. És bár a Fridi erre tökéletesen alkalmas lesz, most még nem az. Ő egy 21 éves csiszolatlan gyémánt. A kérdés az a kapcsolatunkban, hogy ki tudom-e csiszolni, érdemes-e kicsiszolni, és még egy: én is néha csiszolatlan gyémánt vagyok, ő neki viszont biztos nem dolga a Pintér Tibort kordában tartani, mert ő neki magával kell foglalkoznia, saját magának kell megtanulnia ezeket az életben. Nem biztos, hogy tőlem. Ha ez a csiszolódás tökéletesen működne, akár ebből egy komoly kapcsolat is lehetne. Ha nem fog tökéletesen működni, akkor viszont előbb-utóbb lehet, hogy elválnak az útjaink, hiszen én is megnézem ötször, tízszer, százszor, hogy kinek az életét teszem boldoggá vagy akár boldogtalanná.”

Egy másik kérdésben pedig azt firtatták a nézők, vajon kapuzárási pánikban szenved-e a színész, mire Tenya ezt mondta: „Igen, komoly kapuzárási pánikom van, de hát mindenkit elér a vég. Ezért van az összes ilyen 18 és 19 éves körüli barátnőm, és ezért hajtom annyira a nőket, és bizonyítok saját magamnak is, hogy jól nézek-e ki, mert kapuzárási pánikom van. Ez volt az A-válasz. Most hallgassátok meg a B-választ: nincs kapuzárási pánikom, egyáltalán. Csak egész egyszerűen szeretem magam mutogatni, mert kicsit egoista vagyok, de ez normális, mert minden színész az.”