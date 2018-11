Bikiniben pózol a terhes Tücsi – fotó

Bikiniben mutatta meg gömbölyödő terhespocakját Ayree Claudia Dedei, azaz Tücsi. A műsorvezető–modell a közösségi oldalára feltöltött fotóval válaszolt egy beszólásra. Azzal vádolták, hogy hiába várandós, neki továbbra is csak a divat és a celebeskedés számít, és egyáltalán nem beszél a babáról, aki az Emily Rose nevet kapja.

„Őszintén megdöbbentő volt olvasni ezeket a sorokat, mert elképzelni nem tudom, hogy egy jó érzésű emberben hogyan fogalmazódhat meg ilyen rosszindulatú felvetés. Természetesen nekünk minden gondolatunk Ő körülötte forog, de azt gondoltam, hogy Ti, akik itt vagytok velem, nem azért kezdtetek el követni, mert ez egy kismamaoldal és szépen fokozatosan vezetem majd be az anyukás posztokat, ugyanúgy ahogy a vlogra is, hiszen azt kifejezetten kértétek. Bárki bármit is gondol, továbbra is így gondolom helyesnek, de mivel a kiscsajszival már a félidőnél járunk, ezért sűrűsödni fognak a vele kapcsolatos bejegyzések” – írta Tücsi, aki kismamaként is gyönyörű.

