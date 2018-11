Így mutatna Mária Antónia francia királyné a címlapokon, ha ma élne

Mária Antónia francia királyné életéről rengeteg film készült. A pazarló, ifjú, tapasztalatlan királyné mintha mindent megtett volna azért, hogy a nép gyűlölje. Számos cselekedete még ma is beszédtéma, ez pedig nem véletlen, ha Mária Antónia a mai korba születik, naponta kerülne a bulvármagazinok címlapjaira, de még így, pontosan 263 évvel a születése után is simán megállná a helyét egy modern magazinban.

Pazarlás, a legnagyobb éhínség idején

Alig volt 19 éves, amikor férjéből XVI. Lajos néven francia király lett, belőle pedig királyné. Nem akart beleszólni a politikába, nem érdekelték a társadalmai és a gazdasági kérdések, nem ment le ételt osztani a szegényeknek. Mivel férje gyakran hanyagolta őt, a szinte még gyerek Habsburg Mária Antónia a divat és a szerencsejáték szerelmese lett. Ha ma élne, kétségtelen, hogy tőle láthatnánk a legtöbb edzőtermi szelfit vagy a legdrágább gyémántból kirakott karpereceket is az Instán. Magánrepülőutakról és Las Vegasban elszórt milliókról szólnának a hírek, melyek pont úgy feldühítenék az embereket, ahogyan 1775-ben francia lakosságot az a tény, hogy a lisztháború idején Mária Antónia csak úgy szórta a pénzt, és pazarolt, amíg a nép éhezett. Míg a négygyermekes királyné továbbra is a rokokó korszak bűvöletében élt, az utcán emberek haltak meg, mert nem jutottak ételhez. Egyik alkalommal, amikor megunta a palotában rendezett pazar álarcos mulatságot, megszökött onnan, és megpróbált elvegyülni a tömegben. Mivel megéhezett, egy utcai pékmestertől vásárolt egy fánkot, ez pedig annyira ízlett neki, hogy másnap a palotába rendeltette a mestert, és lediktáltatta vele a receptet a palota cukrászainak. Innentől naponta szolgáltak fel fánkot az udvarban, amíg sokszor a népnek kenyérre sem nagyon futotta.

Divatminiszter lett a varrónőjéből

Fast fashion? Felejtsd el! Mária Antónia nem ismert mértéket, ha divatról volt szó! Mindennap más szettet viselt, és minden ruhához új cipőt! Ezt pedig elvárta a saját személyzetétől is. Egyik udvarhölgyét például hónapokra kitiltott a palotából, amikor kétszer merészelt felvenni egy ruhát. Saját varrónőjét kinevezte „divatminiszternek”, ennek megfelelő, túlárazott fizetést is adott a címhez. Ha mással nem is, ezzel tuti ma is bekerülne bármelyik esti híradóba a királyné, aki folyamatosan „figurás divatrajzokat” rendeltetett magáról, melyeket a mai divatmagazinok elődjeinek is tekintenek. Míg férje a politikával foglalkozott, addig Mária Antónia azon törte a fejét, hogy a 90 centi magas hajkoronájába milyen színű tollak kerüljenek kedden délután. Bár tény, hogy egyetlen királyné sem költött annyit ruhákra, mint Mária Antónia, csak azért, hogy úgy vonuljon be a történelemkönyvekbe, mint a „legelegánsabb francia nő” , férje testvére még nála is több pénzt áldozott cipőkre.

Kivel kavarsz, Mária Antónia?

Mivel XVI. Lajosnak nem voltak ágyasai, a korábban az uralkodókat és a szeretőiket bemutató, gúnyolódó, korabeli pornográf rajzok készítői Mária Antóniára koncentráltak. A róla készült rajzokon, a királynét könnyűvérű nőként ábrázolták, olyannak, aki több férfival és nővel is félreérthetetlen helyzetbe keveredik. Egyik ilyen rajzon a saját sógora kényezteti. Ami a valóságot illeti, Mária Antónia szerette a férjét, és kivégzésükig kitartott mellette. Egy igazán közeli férfi barátja volt, a svéd Axel de Fersen gróf. A ráaggatott könnyűvérű nőcske jelző, inkább csak azt a célt szolgálta, hogy a francia forradalmárok ellenszenvét erősítsék.

Mártírhalál?

Négy gyermeket szült az országnak, amelynek éhező lakossága, az életvitele vagy a róla elterjesztett történetek miatt ellene fordult, és egyszerűen az osztrák szajhának kezdték hívni. Sorsa megpecsételődött, annak ellenére, hogy a pazarlás, a francia udvar csődközeli gazdasági helyzete már jóval Mária Antónia érkezése előtt jellemző volt. 1789 októberében családjával együtt menekülnie kellett Versailles-ból. A forradalom évei alatt többször is titkos levelezésbe, és összeesküvésbe kezdett, csak hogy visszakerüljenek férjével az ország élére. Még testvérét, II. Lipót német-római császárt is arra kérte, hogy indítson háborút a forradalmi Franciaország ellen, ám az vélhetőleg látta, hogy húgán már ezzel sem tudna segíteni, így kitért a kérés elől. A királyt végül 1793 januárjában végezték ki, míg Mária Antóniának hosszas raboskodás után, október 16-án vették fejét Párizsban. Két fia közül egyik sem érte meg a felnőttkort.

Nyitókép: Jelenet a Marie Antoinette című filmből. (Fotó: imdb)