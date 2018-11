Aggasztó Király Linda egészségi állapota

A Bors információi szerint Király Linda fejében cisztát találtak, ez okozhatja többek között a hízását is. Az énekesnő évekig ingázott Amerika és Magyarország között, most viszont ismét Kaliforniába helyezte át a székhelyét, ahol nemcsak az énekesi pályáját egyengeti, hanem betegségét is gyógyíttatja.

„Kiderült, hogy az agyalapi mirigyemben növekszik egy ciszta. Most ezt kezeljük. Tehát már tudjuk a hízás fizikai okát, most jön a lelki terápia. Ez megnyugtat, de tisztában vagyok azzal, hogy ötéves tortúrának nézek elébe” – mondta Király Linda, akinek édesapja is nyilatkozott.

„Valóban voltak Lindának vizsgálatai, és megállapították, hogy van valami cisztajellegű az agyában. De az az igazság, hogy ő ezt meglehetősen privát módon kezeli, emiatt nem is igazán folytam bele ebbe a dologba… Nem igazán avat be életének ezen részébe, így nem tudom, mi a terve. De elég rég, most már második hónapja kint van Amerikában” – mondta Király Tamás.