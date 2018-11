Szépen gömbölyödik Meghan Markle pocakja – videó

Meghan Markle és Harry herceg Aucklandben járt, amikor a hercegné megpillantotta egykori rajongóját, akihez oda is szaladt. A felvételen nagyon jól látszik, hogy Meghan hercegné pocakja szépen gömbölyödik.

the wee “oh my god” when she realises it’s me 😭😭😭 pic.twitter.com/aHOfAty6a1