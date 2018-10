Pataki Zita bevallotta a férjének, valaki megtetszett neki

November elsején lesz 45 éves Pataki Zita, aki kirobbanó formában van. Az RTL Klub időjósát sokan dicsérték, ami jól esik neki, különösen, mert Pataki Zita is büszke a látványos fogyása.

“Húszévesen nem néztem úgy ki, mint most, ráadásul két évtized után újra ötössel kezdődik a súlyom. Három hónap alatt nyolc kilót fogytam, bár egy most visszaszaladt. Szerettem volna nyolc sikertelen lombik után kitisztítani a szervezetem” – mesélte Zita a BEST magazinnak.

Mint kiderült, a házasságába is ugyanennyi tudatosság van. Pataki Zita és férje, Attila kapcsolata idén hét éve kezdődött, és már akkor megbeszélték: mindennek az alapja az őszinteség.

“Ha az ember hűséges a szerelméhez, akkor is felkeltheti az érdeklődését, felizgathatja egy másik férfi vagy nő. Megbeszéltük, ha ilyen történik, szólunk a másiknak. Aznap a vacsoránál csak egy mondatot mondjunk: ma hatással volt rám egy férfi vagy nő.”

Öt évnek kellett eltelnie, mire ez megtörtént, mégpedig Zita részéről. A férfi közeledését nem utasította vissza, tetszett is neki, aztán ráírt a Facebookon.

“Válaszoltam neki, és kértem, hogy hívjon fel, mert tudtam, hogy a levelezés izgalommal jár és az már egy következő szint. Este szóltam Attilának és mindent elmondtam.”

Arról, hogyan kezelték ezt a helyzetet, bővebben a BEST magazinnak mesélt Pataki Zita: