A legbátrabb páros cirkusz: erős beszólás miatt áll a bál

A legutóbb Németh Kristóf és Szikriszt Zita távozott A legbátrabb párosból a párbaj után. Visváder Tamás és Palácsik Lilla el sem hitték, hogy sikerült őket legyőzniük, és még vicceltek is a játék a végén:

„Úgy hagytak itt a többiek minket, hogy álljunk bosszút, ez megkezdődött” – mondta örömittasan Tamás, és ezzel kihúzta a gyufát. Mielőtt a részletekbe bonyolódnánk, nézd meg a jelenetet, ha még nem láttad.

Németh Kristófnak ez a megjegyzés mélyre ment, bár higgadtan hozta fel a témát, a reakciójából azért érződött, hogy a vereség után ez a mondat nem volt a legszerencsésebb Visvádertől.

„Azt mondta, hogy megígértük a többieknek, hogy bosszút fogunk állni. Hát én csak drukkolni tudok, hogy ez a srác kinője ezt az undorító emberi tulajdonságot.”

Az undorítózás több nézőnek is megütötte a fülét, néhányan megértették a színész reakcióját, sokan azzal is egyetértettek, hogy Németh Kristófék sokkal inkább megérdemelték volna a Legbátrabb páros címet, mert kiemelkedően teljesítettek. Viszont, akik az emberi oldalát (is) nézik, nem bánták a színész távozását.

Itt van például egy összeszedett indoklás:

„De NK triumvirátusa már ahogy bementek a játékba, egyszerűen utálták a fiatalokat, lenézte, kioktatta, megalázták őket, bocs, de mintha szívességet tettek volna a tv-nek, hogy egyáltalán hajlandóak a fiatalokkal szóba állni. Emlékezz vissza Singh Vikiékkel, vagy a Tóth Andiékkal mit műveltek, a Tomi gyerekről már ne is beszéljünk. Tilla sokszor hangoztatta, biztatta a fiatalokat, hogy ne hagyják magukat, de az öregfiúkat ez sem érdekli. A Németh Kristófék nagyon jól játszottak, jó páros lennének, ha nem lett volna bennük az a hatalmas kivagyiság, amivel eltaposták a fiatalokat!”

Szavazz, te hogy látod A legbátrabb páros legutóbbi balhéját: