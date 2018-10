Nem békül Ganxsta Zolee és Dopeman

Jövőre kereken húsz éves lesz Ganxsta Zolee és a Kartell egyik legendás albuma, a Helldorado. Döglégy Zoliék elébe mentek az évfordulónak, és már idén kiadták a lemez felújított változatát, de az egyik alapító tag hiányzik a kartellből. Pityinger Dopeman Lászlóról Ganxsta továbbra sem akar hallani.

“Úgy látom, nincs ezzel senkinek semmi problémája, mivel nélküle is nagyon sikeres a lemez. Ahogy most állnak a dolgok, akár már szerdán aranylemez lehet, és természetesen ha így lesz, Dopeman is kap belőle” – mondta pikírten Ganxsta a Blikknek.

Dopemant sem rázta meg különösebben, hogy kihagyták a produkcióból. “Hívott egyszer, hogy átírhatja-e a szövegeimet, aztán többé nem kerestek. Nincsenek ezzel kapcsolatban érzéseim, igazság szerint a jogdíjakat így is megkapom érte” – fogalmazott Dopeman, akivel lassan senki sem áll szóba a szakmából.