Tatár Csilla esküvői fotója megható

Tatár Csilla hétről hétre szuperül helytáll a Csak show és más semmiben, az egyetlen kikötése azonban az volt, hogy nem szeretné elhanyagolni a próbák miatt a családját, amit, úgy látszik, eddig sikeresen teljesít. A műsorvezető ma egy olyan képet posztolt a közösségi oldalán, amelyet eddig nem láthattunk: egy kék ruhában, várandósan esküdött meg szerelmével, Balázzsal.

Íme:

„Ma 3 éve, hogy férjhez mentem. És én még mindig az a nő vagyok, aki ennyi idő után is belefér a menyasszonyi ruhájába” – írta Tatár Csilla poénosan a fotóhoz. A hashtagekből pedig az is kiderült, hogy csodás lagzijuk volt, még akkor is, ha nem volt semmiféle felhajtás.