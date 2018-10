Nati hozta össze újra Berkit és Pamelát

Sokan csodálkoztak, amikor Hódi Pameláról és Berki Krisztiánról kikerült egy friss, közös kép. Ez a lányuk, Natasa Zselyke születésnapján készült, aki azt kérte a szüleitől, hogy együtt szeretne ünnepelni velük. Úgy látszik, Hódi Pamela és Berki is túllépett a múltbéli sérelmeken, és végre – a kislányuk kedvéért – újra együtt voltak egy pár óra erejéig.

„Szerettem volna, hogy Natinak egy születésnapja legyen”– kezdte a Mokkában Berki Krisztián, aki Pamelával való kapcsolatáról is beszélt.

Rendeződött. Ahogy Pamela is megtalálta a párját és én is, így már Natinak egyértelmű, hogy anyának és apának is van szerelme. Ettől függetlenül szeretné ezt az egységet együtt is látni. Azt kérte, hogy amikor hozzuk ki a tortát, akkor mindenképp egymás mellett üljünk. Ezért látható ez a pillanat, a gyereket kell előtérbe helyezni