Kollányi Zsuzsi eddig titkolta: ikrei születtek

Kollányi Zsuzsi először a Story magazinnak mesélt a babák érkezéséről, és arról, amit mostanában szinte az összes Instagram posztjában kérdeznek a követői. Vagyis arról, mi történt vele az elmúlt hetekben?

“Édesanyám családjában több ikerterhesség volt, ezért számítottunk arra, hogy ez nálunk is bekövetkezhet. Attila pedig különösen örült ennek. Már korábban is sokszor hangoztatta, boldog lenne, ha rögtön két kisbabánk születne. Ezért szinte meg sem lepődtem, amikor az orvos már az első ultrahangvizsgálat alkalmával azt mondta, két fehér foltot lát a monitoron. Szinte felnevetettem. Aztán persze, ahogy ez bizonyossá vált, jött az első kétségbeesés: hogyan fogom én ezt megoldalni?” – kezdte a Storynak az énekesnő, aki vészeélyeztetett terhes volt, ezért sem beszélt arról, hogy két babát vár. A szülés részleteiről is most először mesélt, és bár augusztus végén derült ki a nagyközönség számára, hogy Kollányi Zsuzsi megszült, valójában augusztus elején jöttek világra a fiúk, mégpedig a terhesség 33. hetében.

Először Bálint érkezett 1900 grammal, majd két perc múlva követte őt Bence.Ő sajnos már elég pici súllyal, 1140 grammal jött a világra.

Ráadásul köldöksérve is volt, így a kicsit egy másik kórházba szállították műtétre. Erről az időszakról is mesélt a magazinnak, és arról, hogy párja, Attila rengeteg erőt adott, amire nagy szüksége is volt. Ezzel persze nem merül ki a segítsége. Mosntra már beállt a család rendszere.

“Kedvencem a szoptatás, ami igazi meghitt együttlét, a mi hármunk, közös pillanati. Egyszerre, tandemszoptatásban etetem őket. Ezzel egyrészt időt spórolok, és a kórházban is ezt javasolták.”

