Boros Lajos öt hétig volt kómában, először mesélt erről

Boros Lajos a júliusi szívműtétje előtt még hírt adott magáról, nyilatkozott az újságoknak, viccet csinált az élet-halál harcából, aztán három hónapra teljesen eltűnt a nyilvánosság elől. A Story magazin rátalált a műsorvezetőre, aki hol sírva, hol nevetve mesél arról, mi történt vele, min ment keresztül az elmúlt három hónapban.

“Az én terveim között az szerepelt, hogy szerdán befekszem, felébredek csütörtökön, akkorra megműtőtték a szívem három billentyűjét, és ettől kezdve egészséges leszek, már csak gyógyulgatnom kell.”

Nem pont így sikerült a beavatkozás, Boros Lajos emlékszik, amikor a mélyaltatáskor teljes sötétségbe zuhant, aztán legközelebb a felesége, Vali hajolt az ágya fölé.

“Beszélt hozzám: “Lackó, itt van az egész család…” Erre emlékszem, aztán visszazuhantam a semmibe, de a végén mégiscsak magamhoz tértem. Hogy az öt hét alatt mi történt velem, arról fogalamam sincs. Egy lázámolmra viszont emlékszem”

A család nem mondott le róla, és a műsorvezető szerint ez is segített felébrednie. Most először a Storynak mesélt a kórházban töltött időről, de nemcsak ő, hanem Vali is mesélt a megpróbáltatásokról. Volt is miről, hiszen az öt hét fekvés után először még felülni is alig tudott Boros Lajos, később pedig gyakorlatilag újra kellett tanulnia többek közöt járni is.