Szinetár Dóra: a harmadik gyerek után könnyebb

Szinetár Dóra harmadik gyermeke alig múlt egy éves, a színésznő pedig “részmunkaidőben” már el is kezdett újra dolgozni az Operettben. “Nagyon hiányzik már a kisfiam a próba végére, ezért amíg két-hároméves nem lesz, nem is szeretnék teljes intenzitással visszatérni a színpadra” – árulta el a színésznő.

Szinetár az Ének az esőben Lina Lamontjaként áll a színpadra terhessége óta először holnap este. “Nekem ezek az előadások olyanok lesznek, mint más nőknek a csajos esték (…) Hálás vagyok, hogy nem kell azonnal napi hat-nyolc órás munkarendbe visszaállnom, mert arra nem lennék képes. De ezt a heti egy, maximum két előadást vagy koncertet nagyon élvezem” – tette hozzá az anyuka a Blikknek.

Pedig Dórának állítása szerint most volt a legkönyebb visszazökkenni a munkába. “Fizikailag és lelkileg is sokkal nehezebb volt, amikor Marci és Zorka világra jöttét követően újra munkába álltam. Talán a harmadik baba után a test már megtanulja ezt az állapotot, nem éri akkora sokk, így a hangommal sem volt semmi baj. De azt is hozzá kell tenni, hogy az elmúlt közel másfél évben tényleg kipihentem magam, már ami a munkát illeti.”