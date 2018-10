Erős Antónia: „Egy időre félreteszek mindent”

Erős Antónia a különböző praktikák alkalmazása mellett az egészségére mindig is odafigyelt. A tudatos, egészséges életvitelt néha azonban nehéz összeegyeztetni a hétköznapok hajtásával: hogy ezt mégis hogyan sikerül megoldania, elárulja a Scitec Institute-nak, a sportteljesítmény és egészségfejlesztés intézményének adott interjúban.

,,Ami nálam bevált, hogy amikor összecsapnak a fejem fölött a hullámok, egy rövid időre félreteszek mindent, és rendet rakok mind a gondolataimban, mind pedig a fizikai környezetemben. Ez azért is fontos, mert sokszor észre sem vesszük a nagy rohanásban, hogy túl sok mindent hajszolunk ‒ legyek én a legjobb anya, a legjobb a munkámban, a legszebb nő stb. ‒, miközben megfeledkezünk róla: a végcél, hogy jól érezzük magunkat, lehetőleg nap mint nap. Ilyenkor jó újra rangsorolni a feladatainkat, és bizony nagyon felszabadítóan tud hatni, ha néhányat el is engedünk közülük, és helyettük pihenéssel vagy a családtagjainkkal töltjük az időnket” – kezdte Erős Antónia, aki a cukorbetegségéről is részletesen beszélt.

„Akkor kezdtem el tudatosan kialakítani az életmódomat, amikor 25 éves koromban kiderült, hogy 1-es típusú cukorbeteg vagyok. Ebben a korban persze senki sem az étrendjével és a vércukorszintjével szeretne foglalkozni, de mára már az a tudatosság és rendszeresség, amit a cukorbetegség megkívánt tőlem, elemi részemmé vált, és rengeteg mindent köszönhetek neki.”