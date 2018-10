Boggie-t megtámadta egy elszabadult kutya, amely megölte a kis kedvencét

Csemer Boglárka nemrég ünnepi koncertet adott, hiszen ötéves lett a formáció, azonban az utóbbi pár napban alig tudott aludni a sokktól. Megünnepelvén az alkalmat, a zenekarával együtt elmentek kirándulni, de szerencsétlenségbe fulladt a dolog. Az énekesnő a kiskutyáját is vitte, amelyre figyelmes lett az egyik házat őrző harci kutya, és megtámadta őket. Boggie nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, a kis kedvencét pedig széttépte a fenevad.

Csemer Boglárka részletesen beszámolt a közösségi oldalán a tragédiáról.

„(…) Pár másodperc volt az egész. A kutya egy pillanat alatt elkapta Palkót. Bárhogy próbáltam védeni őt, az ölésre készülő kutya nem tántorított: miután nagy nehezen sikerült kirángatnom a szájából Palkót, engem is megharapott (nyolc napon túl gyógyuló sérülésemtől még most is nehezen ülök). Ezután Palkóval együtt a kutya testsúlyától elestünk és a földön folytatódott a borzalom. Újra belekapott Palkóba én meg rúgtam ahogy csak tudtam. Közben a csapat egyik tagja husángot keresett, a másik pedig egy nagy kőtömböt vágott teljes erejéből a kutya oldalának, minden hatás nélkül. A kutya nem engedett a harapásából. Aztán egy hirtelen mozdulattal kirántotta Palkót és visszarángatta a kerítés alatt az udvarba, amit őriznie kellett volna, nem pedig kijönni onnan! Ekkor már biztos voltam benne, hogy meg fogja ölni Palkót”– írta az énekesnő, aki teljesen kiábrándult a történtek miatt, és a felelős állattartásra hívja fel a figyelmet.