Albérletet keres Pintér Tenya párja, Fridi

Pintér Tenya és szerelme, Fridi kapcsolata kaotikus: egyszer nagyon szerelmesek, máskor pedig nagyon összevesznek. A színész szerint az ő küldetése, hogy nevelje kedvesét, aki néha sokkal komolyabb, mint ő maga. Tenya nemrég azt mondta, hogy szakítanak szerelmével, de azóta is együtt vannak. Eleinte együtt is éltek, egy ideje azonban máshol lakik Fridi, most pedig albérletet keres.

„Albérletet keresek Budapesten, aki tud bármit írjon privát üzenetben. Köszönöm” – írta a fotójához a fiatal lány, aki korábban azt is megosztotta, hogy tanul és dolgozik egyszerre, mert szeretne a saját lábán megállni, és senkitől se akar függni. De vajon mi lehet a kapcsolatukkal most, hogy hivatalosan is szétköltöznek?