Óriási divatbaki: ugyanabban a ruhában Dobó Kata és Pásztor Anna

Ugyanannak a divattervezőnek a ruháját hordta Pásztor Anna a Szabadságkoncert ’56 – Anna and the Barbies koncertjén, mint amit Dobó Kata viselt az Apocrypha divatbemutatón a Kiscelli Múzeumban egy hónapja – írja a Bors a Budapest Eye Faceboook-posztjára hivatkozva.

„A Budapest Eye Photography is jelen volt Pásztor Anna Szabadságkoncert ’56 – Anna and the Barbies koncertjén. Anna ugyanazt a káprázatos Márk Kiss-ruhakölteményt viselte, amit pár héttel ezelőtt Dobó Kata mutatott be a Kiscelli Múzeumban tartott divatbemutatón” – olvasható az „ikertornyos” bejegyzésben.

Nem túl szerencsés, ha két sztár ugyanazt viseli nyilvános eseményen – jegyezte meg a bulvárlap.