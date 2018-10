X-faktor: Rosszul énekelt, mégis tovább engedték a mentorok Kovács Pált

A szombathelyi Kovács Palit az X-faktor mentorai régi, jó ismerősként köszöntötték a szombat esti vállogatóban. A 16 éves fiú, tavaly egyszer már kipróbálta magát az X-faktorban; akkor egészen a mentorházig menetelt a jó teljesítményével. Mint mondta, a verseny ezután egy rossz dalválasztás miatt ért véget számára.

Amikor Gáspár Laci most arról kérdezte, milyen plusz tud majd az új évadban nyújtani, Pali büszkén mondta, hogy rappelni fog. A fiatal srác az egyik kedvenc Linkin Park számával, az In The Enddel állt a mentorok elé, és bár tényleg szívből énekelt, a mentorokat nem sikerült meggyőznie teljesítményével.

Gáspár Laci leintette a fiút, ám a végén mégis tovább engedte őt, mondván, az idei X-faktorban kell megmutatnia, hogy mi van benne. ByeAlex nem osztotta mentortársa véleményét, mint mondta, elvonatkoztat attól, amit a fiútól tavaly látott, az idei teljesítménye pedig egyáltalán nem nyerte el a tetszését.

Végül Gigi és Puskás Peti is igennel szavazta tovább a fiatal énekest, mondván, igenis meg kell mutatnia, hogy mi van benne.