Palácsik Lilla: „Én magamnak akarom megteremteni a jólétet”

Vajna Tímea 25 éves húga, Palácsik Lilla diplomás közgazdász, akárcsak férje, de Lilla fotós is. Jelenleg egy divatkatalógusba készít képeket – írja a Blikk.

„Régebben bárhová utazott Timi, engem is meglepett valamilyen márkás ajándékkal, aminek persze örültem, de csak a szekrényben állnak, mert a munkaruhához nem illenek. Nagyon szeretjük egymást Timivel, ám egészen más életet szeretnék, mint a nővéremé. Én magamnak akarom megteremteni a jólétet… Andy Vajnával már első találkozásunkkor órákig beszélgettem. Hihetetlen, mennyire laza, korát meghazudtoló a gondolkodása. Nagy példaképünk, hiszen ő is egészen fiatalon a saját lábára állt. Mi is ezt szeretnénk” – mondta Palácsik Lilla.