Berki Krisztián és Hódi Pamela újra együtt buliznak

Noha Berki Krisztián és Hódi Pamela már jó ideje nincsenek együtt, úgy tűnik, a korábbi ellentéteiket sikerült félre tenniük. Mindezt úgy, hogy mostanra már mindketten valaki más oldalán élik meg a boldogságot: Berki Krisztián azóta Mazsival esett szerelembe és tervezgeti az esküvőt, míg Hódi Pamela a focista, Tóth Bencével.

A páros természetesen közös kislányuk, Nati kedvéért tölt most időt egy társaságban, aki október 29-én ünnepli majd a születésnapját. Csakhogy, ahogy ez Berki Krisztián posztjából is kiderül, a család már most, valamivel a hivatalos dátum előtt megtartja Nati szülinapi buliját, ahova nem csak a család, de a barátok is hivatalosak – írja a Blikk.