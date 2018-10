Kicsit sem kockák – ilyen az Agymenők szereplőinek igazi szerelmi élete

Howard – Simon Maxwell Helberg

A sorozatban a Bernadett mérnök férjét alakító Helberg nem csak annyiban hasonlít Howardhoz, hogy a valóságban ő is zsidó neveltetést kapott. A 38 éves színész, karakteréhez hasonlóan, boldog házasságban él. Még 2007-ben vette feleségül Jocelyn Towne színésznőt, akivel első közös gyermekük, Adeline 2012-ben, míg fiuk, Wilder 2014-ben született. „Howard a sorozatban már apuka, és bevallom, az írók szinte az életemet szőttek bele a történetbe. Pont olyan esetlen, ügyetlen, kissé tehetetlen apuka voltam Adeline születése után, mint ő… Egyébként imádom a gyermekeimet. Ők az egyetlenek a környezetemben, akik alacsonyabbak nálam. Na meg persze a sorozatbeli nejemet alakító Melissa, hiszen ő 152 cm” – viccelődött a 162 cm magas Helberg a People magazinnak.

Bernadette – Melissa Rauch

A Howard sipítozó hangú, mikrobiológus nejét alakító színésznő élete fájdalommal vegyült örömmel volt tele az elmúlt években. 2017 nyarán egy interjúban mesélt arról, hogy kisbabát vár, ugyanakkor arról is beszélt, hogy előző évben állapotos volt, de élete legfájdalmasabb időszakát élte át, amikor elvetélt. 2017 decemberében aztán egy egészséges kislánynak adott életet, aki a Sadie nevet kapta. Várandósságát egyébként az Agymenőkbe is beleírták a készítők. Férje Winston Beigel forgatókönyvíró.

Rajesh – Kunal Nayyar

A 37 éves színész Londonban született. Élete közel sem hasonlít a sorozatbeli Rajeshéhez, aki hiába keresi az igazit, kutyáján kívül senki nem akarja vele leélni az életét. Nayyar ezzel ellentétben nagyon is boldog házasságban él. Még 2011 decemberében vette feleségül a 2006-os Miss India győztesét, Neha Kapurt. „Amikor először megláttam Nehát, arra gondoltam, hogy ő a világ leggyönyörűbb nője. A második gondolatom pedig az volt, hogy mennyire nem egy ligában játszunk. Biztosan nem kíváncsi az olyan pasikra, mint én” – nyilatkozta 2017-ben az Agymenők sztárja, akinek csak sikerült meghódítani az egykori szépségkirálynőt. Neha most divattervezőként dolgozik, férjével együtt Los Angelesben él.

Leonard – Johnny Galecki

A 39 éves Galecki jó ideig randizott sorozatbeli feleségével, Kaley Cuoco színésznővel. Kettejük közül a férfi viselte nehezebben a szakítást, ugyanakkor barátságuk csak erősebb lett az elmúlt évek alatt. Galecki szerelmi életéről az elmúlt években kevesebbet lehetett hallani. A szakítás után felvásárolt egy hatalmas szőlőbirtokot Kaliforniában, amit azonban egy 2017-es tűzvész teljesen elpusztított. Idén ősszel árulta el, hogy új barátnője a nála 22 évvel fiatalabb Alaina Meyer. Komoly kapcsolatról lehet szó, hiszen már az összetartozásukat is szimbolizáló közös tetoválás is elkészült. Bár Meyer ezelőtt igazán hétköznapi életet élt, nem rejtőzködik a nyilvánosság elől. Nyilvános Instagram-oldalán szinte folyamatosan tájékoztatja az embereket a párkapcsolatáról. Ez azért is érdekes, mert Galecki ennek épp az ellenkezője. Olyan híresség, aki korábban szerette magának megtartani a szerelmi életét…

Penny – Kaley Cuoco

Talán a sorozat összes színésze közül őt ismerik a legtöbben, hiszen Cuoco magánéletéről bőven van mit írniuk a napoknak. Miután szakított Galeckivel, egy addiktológussal kezdett randizni. Alig 5 hónap után a férfi meg is kérte a kezét, azonban fél évvel később az akkor 25 éves Cuoco újra szingli lett. Nem sokkal később az egykori profi teniszezővel, Ryan Sweetinggel kezdett randizni, akihez három hónap ismeretség után, 2013-ban egy téli esküvő keretében hozzá is ment feleségül. „Igazi háziasszony vagyok, aki ötször egy héten vacsorát főz a férjének” – nyilatkozta Cuoco, akinek azonban három évvel később válságba került a házassága, és el is vált a férjétől. Még annak az évnek a végén bejelentette, hogy új párja az a Karl Cook, aki a milliárdos Scott Cook fia. 2017 novemberében a színésznő 32. születésnapján tartották meg az eljegyzést, és idén nyáron a pár közös luxuslovardájában össze is házasodtak.

Amy – Mayim Bialik

A 42 éves Bialik már gyerekként is színészkedett, tuti sokan emlékeztek rá a Blossom sorozatból. Végül 2007-ben neurológus diplomát szerzett. Azt gondolta, hogy már nem tér vissza a színészkedéshez, amikor elhívták az Agymenők castingjára. 2003-ban ment feleségül Michael Stone-hoz. Első gyermekük, Miles 2005-ben, második gyermekük, Frederick pedig 2008-ban született. 2012-ben azonban becsődölt a házasságuk, és beadták a válópert. Azóta Bialik magánéletéről igencsak keveset hallani, már ami a párkapcsolatát illeti. A gyereknevelésről ugyanis könyvet írt az Agymenők színésznője.

Sheldon – Jim Parsons

Nehéz elhinni, de a világ kedvenc Sheldonja, vagyis Jim Parsons már 45 éves. Öt éve futott már a sorozat, amikor 2012-ben a The New York Times hasábjain Jim Parsons elmondta, hogy homoszexuális, és tíz éve él boldog párkapcsolatban. A színész és művészeti vezető párja, Todd Spiewak 2017 májusában házasodtak össze New Yorkban. „A mi életünk teljesen átlagos. Reggel megkávézunk, elmegyünk dolgozni, hazajövünk, berakjuk a mosógépbe a ruhákat, levisszük a kutyákat a parkba. Átlagos élet, de tele szeretettel, szerelemmel” – nyilatkozta Parsons.