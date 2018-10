Két évtized után felszámolja egyik emblematikus helyszínét a Sziget Fesztivál

19 év után megszűnik a Sziget Fesztivál egyik emblematikus helyszíne, a világzenei színpad – írja a Lángoló Gitárok, amit Kardos József, a fesztivál programigazgatója is megerősített a blognak. Kardos kiemelte, ezzel a lépéssel egyáltalán nem szeretnék száműzni magát a műfajt a Szigetről. Szerinte a világzene már annyira jelen van szinte minden műfajban, hogy nem is lehetne ilyet tenni, akár egy nagyszínpados fellépőnél is erősen jelen lehet a világzene hatása.

Kardos József elárulta, hogy a világzenei színpad látogatottsága az évek alatt folyamatosan csökkent, olyannyira, hogy a 10 ezer embert is befogadni képes helyszínen esténként csupán 500-1000 érdeklődő volt, amiből kínos pillanatok is születtek, amikor a neves fellépők koncertjén alig tébláboltak páran a színpad előtt. „Egyszerűen olyan trendek uralkodnak most, hogy egy ekkora dedikált helyszínt nem gazdaságos a műfajnak fenntartani.”

Szerinte arról, hogy egész pontosan hogyan integrálódik be jövőre a világzene a Sziget programjába, még korai beszélni, konkrétumot majd csak a jövő évi költségvetés elfogadása után tud mondani.