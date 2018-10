Várkonyi Andrea: „Mélyebb okai vannak a szakításnak”

Várkonyi Andrea és Bochkor Gábor szakítása ugyanannyi embert lepett meg, mint ahányat nem. Sokan azt mondják, azt hitték, ez a kapcsolat örökké tart majd, viszont akadtak olyanok is, akik szerint sosem illettek össze, és borítékolható volt a különválás. A pletykák szerint Bochkor azóta már egy fiatal lány mellett vigasztalódik, míg Andi az egyik kollégájával szűrte össze a levet. Mint kiderült, utóbbi biztosan nem igaz, ezt pedig a műsorvezető a hot! magazinnak adott interjújában tisztázta.

„(…) Mélyebb okai vannak, mint azt sokan hinnék. Nincs új szerelmem, nem egy másik férfi miatt léptem ki ebből a kapcsolatból. Azonban márciusban olyan fordulópont történt az életemben, olyan mélypontra kerültem, hogy azt mondtam: rendet szeretnék tenni magam körül” – mondta a lapnak Várkonyi Andrea, aki elárulta, ekkor veszítette el súlyos beteg nővérét, amit a mai napig nem tudott feldolgozni. A műsorvezető arról is beszélt, hogy a volt párja sosem találkozott a testvérével, de ez állítólag nem fájt neki. A szörnyű esemény után úgy döntött, hogy kizárja az életéből azokat az embereket, akik nem tesznek hozzá, így történt ez a munkájában, Bochkorral és a menedzsmentjével is.

Várkonyi Andrea az új életéről is mesélt a magazinnak. Saját lakásában élnek a kislányával, és nagyon jó közös programokat szerveznek. Továbbá azt is elárulta, hogy most úgy érzi, sokkal kiegyensúlyozottabb, és vannak céljai, amelyeket a közeljövőben megvalósítana.