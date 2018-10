Soros György, Obama és a Clinton házaspár után Robert de Nirónak is levélbombát küldhettek

Soros György, Barack Obama, Bill és Hillary Clinton és a CNN után Robert de Nirónak és Joe Biden volt amerikai alelnöknek is levélbombát küldhettek – tudósít az Euronews. A hatóságok szerint a veterán amerikai politikusnak két gyanús küldeményt is címeztek, az egyiket csütörtök reggel egy New Castle-i postahivatalban, a másikat a Delaware állambeli Wilmingtonban szúrták ki.

A rendőrség egy harmadik csomag miatt is nyomozást indított, ezt az NBC értesülései szerint a világhírű amerikai filmszínész, Robert DeNiro egyik New York-i éttermében találták meg. Az első híradások szerint a csomag nagyon hasonlít azokhoz, amelyeket az elmúlt napokban küldtek több befolyásos amerikai politikusnak és a CNN tévétársaságnak. A hírügynökség emlékeztetett rá, hogy De Niro korábban többször is élesen, kemény szavakkal kritizálta Donald Trump amerikai elnököt.

Bill De Blasio, New York polgármestere szerdán terrorcselekménynek minősítette a történteket.