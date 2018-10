Ördög Nóra rémálma valóra vált

Ördög Nóra elnémult a Mit tenne a gyereked? egyik forgatási napján. A stúdióból vitték orvoshoz a kislányának luxusszülinapot szervező műsorvezetőt, a forgatást pedig el kellett halasztani – írja a Blikk.

„Semmilyen előzménye nem volt, nem voltam beteg, nem fájt a torkom, nem fáztam meg, egyszerűen csak elment a hangom. Utólag kiderült, ez egy vírusos fertőzés, ami a hangszálaimat támadta meg. (…) Volt szerencsém élő műsorban is dolgozni, ahol láttam énekeseket hasonló nehézségekkel küzdeni: kegyetlen érzés. Sajnos, benne van a pakliban, és most én is átéltem ezt” – vallotta be Ördög Nóra, akit a forgatásról egyenesen egy fül-orr-gégészhez vittek.

A műsorvezető az aznapi forgatást még végigcsinálta a vírusos hangszálgyulladással, de sokat küzdött a hangjával és a tehetetlen dühvel is, amit azért érzett, mert munkaképtelenné vált. Sőt leginkább az zavarta, hogy sok pénzébe került a csatornának a forgatás elnapolása.