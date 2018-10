Meghalt a Poltergeist, a Mulholland Drive és a Kína-szindróma sztárja

Elhunyt James Karen amerikai filmszínész – írja a Variety cikke alapján a 24.hu. A 94 éves sztárt Los Angeles-i otthonában érte a halál kedden, halálhírét barátja, Leonard Maltin filmkritikus is megerősítette.

Jimmy Karen was my friend, and it was a privilege to hear his stories. His joie de vivre was contagious. I hope this obituary does him justice, though I hoped I would never have to write it. I still can't believe he's gone. https://t.co/iT80qDRley #JamesKaren #MaltinOnMovies pic.twitter.com/lbvDByK5am