Ők már biztosan főznek a Konyhafőnök VIP-ben

Azt már egy ideje tudjuk, hogy az őszi évadban is lesz Konyhafőnök VIP, de azt idáig nem hozta nyilvánosságra a csatorna, hogy mikor kezdődik. Most ez is kiderült: november 12-től láthatjuk a séfek csatáját minden hétköznap.

A Konyhafőnök VIP legújabb évadában a két Michelin-csillagos séf, Sárközi Ákos és Rácz Jenő csap össze egymással, és ezúttal csapatot választva ők is küzdenek a győzelemért. Hírességek közül válogatják ki azokat a versenyzőket, akikkel dolgozni szeretnének. Munkájukat harmadik zsűritagként és a mérleg nyelveként Fördős Zé segíti.

A verseny első hetében, a Válogatón dől el, hogy a 40 vállalkozó kedvű híresség közül kik kerülhetnek be Rácz Jenő és Sárközi Ákos 12-12 fős csapatába, azaz kiket mentorál majd heteken át a két séf. Ők 24-en küzdhetnek meg a Konyhafőnök VIP címért és a 10 milliós nyereményért

– írja a csatorna közleménye.

A Konyafőnök VIP első neveiről pedig most lehull a lepel:

Peller Mariann:

Bebe:

Risztov Éva:

Józan Laci:

Nádai Anikó:

Alig várjuk, hogy kiderüljön a többi név, és kezdetét vegye az újabb harc a konyhában.