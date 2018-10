Ikonikus szereplő tér vissza a Barátok köztbe

Extra hosszú adással ünnepli a sorozat, hogy immár 20. éve folyamatosan képernyőn van, és még mindig százezrek kíváncsiak a Mátyás király tér történéseire. Az utóbbi időben többen is elhagyták a Barátok közt fedélzetét, most azonban, egy ünnepi adás alkalmával, pár ikonikus szereplő mégis visszatér. A pénteki adásban láthatjuk többek között Fodor Zsókát, Dósa Matyit és Zubornyák Zoltánt is.

„Pár éve hiányzik a sorozat, na nem nagyon, de hiányzik – mondta a nagy visszatérésről a Fókusz Plusznak Fodor Zsóka. – Semmit sem bántam meg, mint Edith Piaf.”

A sorozatwikinek elmondta véleményét a Tónit alakító Dósa Matyi is. „Nagyon örültem a felkérésnek, ugyanis titkon mindig vágytam arra, hogy ha csak egy epizódra is, de visszakerülhessek a produkcióba. 2007-ben a karakterem, Tóni váratlanul halt meg, és nem igazán volt lezárva az ő története.”