Hajdú Péter magánélete is rendeződött

Fél éve lekerült a képernyőről, de Hajdú Péter ezt jól éli meg. Ahogyan ő mondja, bár jelenleg új műsorban nem szerepel, de az ismétlések miatt még mindig láthatjuk az ATV-n. Producerként pedig az RTL Klubra gyártja a Profi a konyhában című műsort, amelynek Wossala Rozina a műsorvezetője.

“Hívtak műsorokba, sőt leszek is, de a most futók közül egyikbe sem kerestek. Korábban próbáltak csábítani a Celeb vagyok, ments ki innen! egyik szíriájába és A Konyhafőnökbe, de ezeket nem vállaltam. Nem akarok elszakadni a tévézéstől, hiányzik is, de nem vállalok el minden felkérést”– mesélte Hajdú Péter abban az interjúban, amit a Story magazinnak adott. Mint kiderült, a TV2-től nem keresték a producert, de ezen ő nem lepődött meg.

Rengeteg elfoglaltságról és tervről mesélt, közben pedig az is kiderült, hogy sok időt tölt a gyerekeivel, Dáviddal és Noncsival. Ebben nagy segítség, hogy közel laknak.

“Nyilván hiányzi, hogy szerelmes legyek, hiányzik mellőlem egy társ, mivel kilenc évig párkapcsolatban éltem. Ez volt messze a leghosszabb, az azt megelőző két és fél évig tartott.”

Hajdú Péter korábban is mesélt arról, mennyire elzárkózik a kompromisszumok elől, bár most már megengedőbbnek tűnik. Tudja, mit keres.

“Ahogy mondani szokták: a szépség megfog, a belső megtart. Ezt vallom én is. Nekem fontos, hogy a barátnőm dekoratív legyen, de ez sajnos csak nagyon ritkán párosul azokkal a belső tulajdonságokkal, amiket elvárok. (…) Legyen intelligens és humoros, nő legyen a szó legszorosabb értelmében. Az sem baj, ha néha hisztizik, mert a nők ilyenek, de szellemileg is legyen társ.”

Korosztályban megengedőbb, lehet negyvenes vagy huszas éveiben járó nő, de egyelőre csak randizgat.

“Olyan ember mellett akarok felébredni, hogyha kinyitom a szemem, és ránézek, akkor azt higgyem, még mindig álmodom.”

Sarka Katával való viszonya mostanra rendeződött, feldolgozták a sérelmeiket. Nem járnak össze, de a gyerekek érdekében összezárnak és nem hagyják, hogy kijátsszák őket egymás ellen. Részletek a Story magazinban.