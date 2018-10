Görög Zita megmutatta a kisbabáját

Görög Zita szeptember végén mutatta meg a BEST magazinban a kisfiát, aki Timonnak neveztek el focista szerelmével, Laczkó Zsolttal. A modell mindennapjait azóta a babázás tölti ki, ezt egyáltalán nem bánja, de azért ő is megküzd az elemekkel a pici érdekében. Mint kiderült, nem alszik túl sokat Timon születése óta.

„Jó reggelt! Nálunk ez éjjel is 3-4 alkalommal hangzik el. Az elmúlt pár hét elég intenzíven telt. Újra belerázódtam az éjszakázásokba ami bevallom, olykor nagyon megviselt, miközben igyekeztem a »nagyokkal« is minőségi időt tölteni.. Nem sikerült. Amőbázni volt energiám, és gagyi vicceket olvasni nekik a netről, összebújva. Az esti mesélés kb. 4x jött össze, és 5 hét alatt 5x főztem. Elmentem velük külön-külön csizmát venni, amit sosem élveztek ennyire, hiszen legalább picit visszakaptak. De nem fulladhatok bele a lelkifurdalásba, mint a poharak a mosogatóba… Ez az időszak így csodaszép, és valahogy a maga nehézségeivel is közelséget hoz!” – írta a fotójához Görög Zita, a kommentelő anyukák pedig egytől egyig egyetértettek vele.