David Schwimmer-hasonmást keresnek a brit rendőrök – videó

Október 23-án blackpooli rendőrök a lakosság segítségét kérték egy bolti tolvaj azonosításához. A dolognak azért van hírértéke, mert a bolti szarka David Schwimmer kiköpött mása, ahogyan arra kommentelők ezrei is felhívták a figyelmet:

A bejegyzés alatt hamar elszabadult a pokol: jelenleg csaknem 170 ezer poénkodó hozzászólást olvashatunk el a fénykép alatt, és 110 ezer megosztás felett jár a poszt.

A blackpooli rendőrök vették a lapot, és ők is beszálltak a trollkodásba:

– írták az egyik hozzászólásban, az utolsó mondattal a Jóbarátok főcímdalára utalva.

Hamarosan maga David Schwimmer is reagált a fényképre. A népszerű színész a Twitteren esküdözött, hogy New Yorkban volt a rablás időpontjában, a bejegyzéshez pedig az alábbi videót posztolta:

Officers, I swear it wasn't me.

As you can see, I was in New York.

To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR