David Beckham kapuzárási pánikban szenved?

A The Sun szerint David Beckham a krónikus kapuzárási pánik jeleit mutatja. A 43 éves egykori sztárfutballista generációjának egyik legismertebb és egyben legnépszerűbb férfiikonja, de úgy fest, ő sem kerülheti el az öregedéssel együtt járó gondokat.

A brit pletykalap egy „Beckhamet jól ismerő” forrásra hivatkozva azt írja, a sztár komolyan aggódik a külseje miatt: „Életében először fordult elő, hogy egy csapat lány még csak észre sem vette – mondta a névtelenül nyilatkozó ismerős. – Megszokta, hogy mindenki rá figyel, de nemrég, amikor az Egyesült Államokban és Sanghajban járt, kénytelen volt szembesülni azzal, hogy a rajongók már kevésbé kíváncsiak rá, mint korábban.”

A The Sun forrása szerint Beckham népszerűségének hanyatlása a bevételeire is hatással lehet. „Senki sem mondja ki, de a hirdetők és a menedzsment is komolyan aggódik amiatt, hogy világszerte visszaeshet a márkaértéke. Könnyen meglehet, hogy jóval kevesebb férfikozmetikumot vagy alsónadrágot lehet majd eladni az arcával, mint korábban – vélekedett a barát. – Félek, hogy az eddigieknél jóval keményebben meg kell majd dolgoznia azért, hogy fenntartsa a nimbuszát.”

A lap szerint feltűnő, hogy Beckhamnek az utóbbi időben egy sor új macsó hobbija lett – mint a motorok, az extrém sportok vagy a drága szupersportkocsik – ami azt bizonyítja, hogy nagyon szeretné, ha újra fiatalos és sűrűvérű férfiként tekintenének rá a rajongók.

The Sun szerint a sztár az utóbbi időben feltűnően sokat bulizik: nemrég közeli barátjával, Dave Gardnerrel mulatott Párizsban, de korábban Miamiban és Londonban is kirúgott a hámból a királyi esküvő után. Nemrég egy új whiskymárkát is piacra dobott, amelyet egy fényűző parti keretében mutatott be a nagyközönségnek.

És ha mindez nem lenne elég, a rosszmájú rajongók szerint nemrég hajbeültetésen is átesett, sőt a fogait is megcsináltatta, ami – legalábbis a pletykalap erre a következtetésre jut – egyértelműen bizonyítja, hogy valóban kapuzárási pánikban szenved.