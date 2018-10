A Beckham gyerekek kamaszévei sem olyanok, mint hinnéd

Ma is emlékszem arra a képsorozatra, amikor a két-három éves Harper Seven Beckham az édesapjával együtt elment egy kaliforniai játszótérre, ahol fociztak, hintáztak, csakúgy, mint bárki más ott a „mezei” parkban. Persze az egykori sztárfocista és divattervező neje nem fukarkodik, ha a gyereknevelésről van szó, ugyanakkor figyelnek arra, hogy még az ő szintjükön is próbálják megtanítani a csemetéiknek, hogy a luxus nem alanyi jogon járó kiváltság. A család évente háromszor megy közös nyaralásra, általában valamilyen egzotikus helyre. Ebből az egyikre a séf, Gordon Ramsay családjával közösen. De a négy Beckham gyerek életét nem úgy kell elképzelni, hogy folyamatosan magángéppel repkednek a londoni és a Los Angeles-i otthonuk között. Ha utaznak, akkor bárki számára elérhető légitársaságot választanak, bár az is igaz, hogy nem a turista osztályra vásárolják a jegyeket. De nem is ragasztják a karjukra a tripla VIP-karszalagot, mint néhány hazai, még csak totyogó celebgyereknek.

Nem szállt el magától a legidősebb, Brooklyn Beckham

Victoria és David legidősebb gyereke Brooklyn, aki a fotózás szerelmese. A srác felvételt is nyert egy New York-i egyetemre, ahol egy évet töltött, majd a honvágya miatt inkább hazaköltözött a szüleihez. Bár apja szerette volna, ha elsőszülött fia követi a fociban, Brooklyn már egészen kiskorában művészeti suliba járt. Több mint 10 millióan követik az Instán, ennek is köszönhető, hogy 17 évesen a Burberry felkérte, készítsen el számukra egy fotósorozatot.

Ezek után pedig jött egy saját könyv, amely a srác 300 fotóját tartalmazta. Oké, ez eddig nem nevezhető „hétköznapi életnek”. Azt azonban kevesen tudják, hogy a legidősebb Beckham gyerek számos eddigi munkája után járó bevételét jótékony célra ajánlotta fel. Kevésbé szeret kihívó ruhákba öltözni, leginkább a fast fashion vonalon mozog, vagyis gyakran látjuk Vans tornacipőkben és Converse cuccokban.

Saját magáért szeressék Romeo Beckhamet

Míg Brooklyn már félig önálló életet él, addig öccse, a 16 éves Romeo még teljes szülői felügyelet alatt áll. Beckhamék második gyermeke 12 évesen felkérést kapott, hogy szerepeljen a Burberry luxusmárka reklámjában. Abban a szezonban a márka 13 százalékkal magasabb árbevételre tett szert, mint az előző évben, ennek köszönhetően egy évvel később is Romeót szerződtették a karácsonyi reklámjukhoz. A srác fontmilliókat kaszált a szerződésekkel, de mindent a szülei egyeztettek. Ennek értelmében a modellmunkáiért járó pénz 40%-át a 16. születésnapja után, míg a maradék 60 százalékát a 18. születésnapja után érheti el. „Lehet, hogy Romeo bankszámláján milliók vannak, de amíg nem tud felelősen bánni a pénzzel, addig ott is maradnak” – nyilatkozta az apja, akinek bele kellett törődnie abba, hogy bár Romeo is járt az Arsenal csapat akadémiájára, 13 évesen bejelentette, hogy nem akar focista lenni. Romeo azonban arra is hamar rájött, hogy modellkedni sem akar. A most 16 éves srác mindennap teniszezni jár, heti hét edzésen vesz részt, és Andy Murray szerint igazán eltökélt és tehetséges játékos.

Brit lapok szerint Victoria Beckham másodszülött fiát kifejezetten zavarta, hogy elkönyvelték egy „helyes arcnak”. „Ő egy nagyon érzelmes srác, aki a teniszben szeretné bebizonyítani, hogy a saját tehetsége révén ér el sikereket, nem a külseje miatt, vagy azért, mert a szülei híresek” – írta korábban a The Sun. Romeo egyébként szeret odaszúrni a bátyjának is. Bár kerüli a kamerákat, és nem is nyilatkozik gyakran, egyszer, amikor arról kérdezték, hogy mit gondol, melyik testvére miben tehetséges, így válaszolt: „Harper nagyon jó a tornában, Cruz remekül énekel, Brooklyn pedig… Nos, ő jó szelfiket csinál.”

Cruz Beckham a tehetségét ki tudja, kitől örökölte?

Azt már idő előtt elárultuk, hogy négyből egyik Beckham gyerek sem szeretne focista lenni, a legkisebb fiú, Cruz, azonban énekesi pályára készül, hasonlóan az anyjához. Ellentétben a divattervezőként remek, ám énekhanggal kicsit sem megáldott anyjával, Cruznak bizony jó hangja van. Először egy karácsonyi dalt töltött fel a YouTube-ra, amit abban az évben orrvérzésig játszottak a brit rádiók. Cruz pedig bejelentette, hogy minden fillért, amit a dal után kapott, jótékony célra fordít. Így is tett.

A 13 éves kamaszra nagyon büszkék a szülei, de, bár számos felkérést kapnak, nem küldik el a gyereket különböző tévéműsorokba haknizni. Erről pedig példát vehetne a hazai celebvilág színe-java.

Cruz az a családtag, akinek az Instagram- vagy a Snapchat-posztjaiból a leginkább kiderül, hogy Beckhamék próbálnak normális életet élni. Így tudtuk meg, hogy:

Victoria Beckham négykézláb, kinyúlt pólóban próbálja megjavítani vasárnap délután a folyton leálló fagyasztót. Egyébként nem sikerült neki, végül a focista hozta helyre a problémát.

A három kisebb gyerek gluténmentes nasit kap minden délután a suli után.

Nemcsak a Putnok–Jászkarajenő-meccs nézői szeretik köpködni a szotyit és a tökmagot, hanem Beckhamék is. A családnak mindig van otthon egy nagy ládával.

A család kicsi kedvence, Harper Beckham

Meglepő módon a hétéves Harper Seven, vagyis Beckhamék egyetlen lánya szeret a legjobban focizni. Őt látjuk a legtöbb hétköznapi helyzetben: bringázás a parkban az apukájával, egy olcsóbb gyerekbiciklin; fagyizás a parton; bolondozás a játszótéren. Bár az édesanyja imádja ráaggatni a Burberry és Gucci ruhákat, Harper a legjobban azokban a pamutruhákban érzi magát, amelyeket olyan minták díszítenek, amiket korábban ő rajzolt. Ezek pedig pálmafás és unikornisos ruhácskák. Oké, persze a legtöbb lány csak álmodik arról, hogy a Buckhingham-palotában legyen a hatodik születésnapi partija, de Harpernek ez is sikerült, persze nem volt nehéz, hiszen a szülei remek kapcsolatot ápolnak a királyi családdal.

Ennek ellenére Victoria nem érzi úgy, hogy elkényeztetnék a gyermekeiket. „Az egyetlen dolog, amivel elkényeztetjük őket, az a szeretet” – mondta. Persze meg lehet szólni őt és a férjét, hogy sokat költ a gyermekeire, de nem arról van szó, hogy luxusnyaralásokra küldenék őket havonta kétszer, vagy tehetség hiányában vesznek nekik lemezmegjelenést. Harper esetében például valóban sokat költenek, de a különórákra. A kislány balettozni jár, zongorázni tanul, és festészetórákat is látogat. Emellett remekül tornázik.