A legbátrabb páros: Németh Kristóf erre költené a fődíjat

Az első pillanattól kezdve a végső győzelemért harcol A legbátrabb páros versenyében Németh Kristóf és párja, Szikriszt Zita. A kamerák előtt síró színész azt sem titkolta, hogy ha nem lenne pénzdíj, akkor is vállalta volna a kihívást, hiszen menyasszonyával mindketten élsportolók voltak, de a 10 millió forintos fődíj is motiválja.

Mint a Blikknek elárulta, jól jönne a nyeremény az esküvő megszervezéséhez, illetve a lakásukat is berendeznék az összegből. De máshol is lenne helye bőven: „Nemrégiben nyitottam meg a Fórum Színházat, emellett az édesanyámért is felelős vagyok, és természetesen ott van a 11 éves fiam, Lóci. Illetve reménykedünk abban is, hogy egyszer még bővül a családunk.”

Az ármánykodással vádolt színész számára a jótékonyság is fontos, karitatív célokra is szánna a pénzből.