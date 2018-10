Félreérthető szituációba került Nádai Anikó

Nádai Anikó egykor valóvilágosként kezdte, majd az Éjjel-nappal Budapest főszereplője volt, később pedig saját műsort is kapott. Most visszatér a gyökereihez, hiszen Puskás Petivel együtt fogják vezetni a valóságshow 9. szériáját. A műsorkezdés miatt pedig két kisfilm is készült, az egyikben igencsak félreérthető szituációban lehet látni a két műsorvezetőt.

Míg Puskás Peti keze egy vaddisznókról szóló dokumentumfilm nézése közben szorgosan jár, addig a szomszédban Nádai Anikó látható kínos helyzetben: persze kiderül, hogy mi is a poén az egészben, mindenesetre mi jót nevettünk a promóvideón.