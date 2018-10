Elképesztő fotó Harry hercegről és nagyapjáról, Fülöp hercegről

A brit királyi család két tagja, Harry herceg és a nagypapája, Fülöp herceg között mindig is különleges kapcsolat volt. Nemcsak az érdeklődésük egyforma, hanem hasonló a humoruk is, hogy csak egyet emeljünk ki. A köztük lévő összhangot talán már a korábban készült képeken is észre lehetett venni, nem beszélve arról, ha már hallottuk őket beszédet tartani.

Itt egy jelenet, hogyan szokta elütni az időt Harry herceg és Fülöp herceg, mikor közös rendezvényen vannak:

Harry herceg és a nagypapája, Fülöp herceg 2015-ben együtt néztek rögbimeccset

Harry herceg és Meghan Markle ausztráliai útja kapcsán pedig ismét szembeötlő volt Fülöp herceg és az unokája közti hasonlóság, ami ezúttal inkább külsőségekben mutatkozott meg.

Meglepő. de a szakállas férfi a bal oldalon Fülöp herceg, pedig elsőre sokan azt hitték, az is Harry herceget ábrázolja:

Eddig nem sokan gondolták, hogy a nagypapa és az unokája ennyire hasonlítanának, sőt! Annak idején sokáig tartotta magát a makacs pletyka, hogy Harry hercegnek tulajdonképpen nem is Károly az édesapja, de akkor nem merült fel, kire is hasonlít a kis herceg. Pedig a nagypapája szakasztott mása. Mondjuk, ezekbe a képekbe legfeljebb bele lehet beszélni, de aztán egy egész tucatnyit tudunk mutatni, aminél már kiütközik a hasonlóság.

II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg
Meghan Markle és Harry herceg
Fülöp herceg
Harry herceg

Videós képválogatás is készült Fülöp herceg és Harry herceg fotóiból: