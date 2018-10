Óriási baki a TV2-n

Technikai malőrrel kezdődött a TV2-n a Sztárban Sztár vasárnap esti adása, amelyben egyébként Odett esett ki: nem volt hang, csak kép, azaz nem tudták kiközvetíteni a stúdióképet, ezért nem tudott időben elindulni az élő show. A probléma észlelése után a csatorna elkezdte ismételni a múlt vasárnapi adás produkcióit, egymás után, ezzel elkerülve, hogy csak a sötét képernyőt lássák a nézők.

Mint a TV2-nél elmondták, központi technikai hiba történt – ilyen egyébként még sosem fordult elő –, de mintegy 20 perc alatt sikerült helyrehozni a problémát. Tilla végül 19 óra 15 perckor tudott bejelentkezni élőben.

„Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Most, jó estét kívánok! Most már élőben a Sztárban Sztár 2. élő show-jában. Elnézést kérünk, egy kis technikai malőr akadt itt, úgyhogy az elmúlt percekben a múlt heti adást láthatták, de ez most már élő!” – mondta el a bejelentkezésekor Tilla.

(Bors / Blikk)